Bộ Công an ủng hộ lập đội săn bắt cướp

Tội phạm có tổ chức phức tạp trở lại, nhiều băng nhóm sử dụng lựu đạn, súng, hung khí thanh toán nhau; truy sát trong bệnh viện… khiến công tác bảo đảm an ninh trật tự gặp nhiều khó khăn. Tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác sáu tháng đầu năm 2016 do Bộ Công an tổ chức sáng 27-6 có nội dung trên.

Cũng tại cuộc họp này, Bộ Công an tỏ rõ quan điểm về đề án thành lập lực lượng săn bắt cướp (SBC) ở TP.HCM và Hà Nội.

Tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp

Theo thông báo của Bộ Công an, sáu tháng đầu năm 2016, cơ quan công an đã điều tra, khám phá hơn 21.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý gần 43.000 đối tượng, đạt tỉ lệ 78,47% (cao hơn 2,37% so với cùng kỳ năm 2015), trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng công an cũng phát hiện, xử lý hơn 9.400 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế. Đáng chú ý, tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát triển nhanh, lan rộng ra cả vùng quê. Điển hình là vụ bắt tám người thuộc Công ty Liên kết Việt đã lừa đảo chiếm đoạt 1.910 tỉ đồng của 52.000 người dân ở nhiều địa phương.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), cho biết tội phạm có tổ chức hoạt động phức tạp trở lại, nhiều băng nhóm lưu manh dùng lựu đạn, súng, hung khí để đâm chém nhau, có những vụ lên tới vài chục đối tượng tham gia, thậm chí vào cả bệnh viện truy sát. Có thể kể tới các vụ như các đối tượng bịt mặt lao vào quán cà phê đâm chém khiến một người chết ở Ninh Bình, hay vụ 40 đối tượng mang đao kiếm chém bốn người bị thương ở Phú Thọ...

Đặc biệt, tội phạm giết người gia tăng, nhiều vụ có tính chất rất phức tạp, nhất là các vụ giết người thân, giết người do bột phát, trung bình một ngày xảy ra gần ba vụ. Đáng chú ý, số vụ chống lại cán bộ công an tăng, nhiều đối tượng chủ động lao xe vào lực lượng chức năng; có vụ sau khi bị xử lý đã cùng đồng bọn quay lại chống đối hoặc lăng mạ công an...

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh văn phòng Bộ Công an, thông tin công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian qua đứng trước nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước.





Đặc nhiệm hình sự TP.HCM bắt tội phạm trên đường. (Ảnh tư liệu do công an cung cấp)

Tiếp tục nghiên cứu đề án thành lập đội SBC

Một trong những vấn đề được đông đảo phóng viên quan tâm là đề án tái thành lập đội SBC của Công an TP.HCM đã trình lên Bộ Công an trong thời gian vừa qua.

Về vấn đề này, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị (Bộ Công an), cho biết sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, Công an TP.HCM đã chính thức đề xuất lên Bộ Công an đề án tái thành lập đội SBC. Tổng cục Chính trị đã nghiên cứu và chính thức báo cáo lên Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tiếp đó, Thứ trưởng đã trao đổi lại với Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để xem về các mặt cơ chế hoạt động, pháp lý.

“Nếu chúng ta thành lập lực lượng SBC như trước đây có lẽ là khó, bởi hiện giờ có rất nhiều vấn đề mà luật cấm, không thể thực hiện được. Ví dụ như Luật Giao thông đường bộ quy định những trường hợp được vượt đèn đỏ nhưng không có lực lượng SBC nên họ không thể vượt đèn đỏ để SBC được” - Trung tướng Đệ nói.

Theo Trung tướng Đệ, hiện Tổng cục Chính trị đang tiếp tục trao đổi với Tổng cục Cảnh sát để báo cáo đầy đủ lên Bộ Công an.

“Quan điểm của Tổng cục Chính trị là muốn thành lập thí điểm hai đội SBC trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự của Công an TP Hà Nội và Công an TP.HCM, sau đó sẽ sơ kết đánh giá. Về mặt chủ trương chúng tôi rất ủng hộ nhưng về mặt pháp luật cần phải nghiên cứu kỹ, không thể thành lập một tổ chức hoạt động trái pháp luật được” - Trung tướng Đệ nói.

Trao đổi thêm về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Danh Cộng cũng cho hay nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an trong thời gian tới là phải chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, giảm được tội phạm. “Theo cá nhân tôi, trước mắt chưa phải là săn bắt mà phải làm sao để chặn đứng được tội phạm và tội ác, tất nhiên cũng cần có những biện pháp ra tay kịp thời” - ông nói.