Bộ Công an yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm trên đường cao tốc

Ngày 31/7, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký công điện số 06/BCA – C61, về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường cao tốc gửi Tổng cục VII, Giám đốc Công an các tỉnh có đường cao tốc chạy qua.

Công điện nêu rõ, thực hiện công điện số 07/CĐ – UBATGTQG ngày 18/7/2014 của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế tai nạn giao thông trên đường cao tốc, Bộ yêu cầu các đơn vị, công an địa phương có đường cao tốc đi qua chú ý thực hiện một số nội dung.

Đối với Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng hoàn thành đề án “Bố trí lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đường cao tốc” và thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát giao thông trên đường cao tốc, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Phối hợp với Cục quản lý đường cao tốc, Bộ Giao thông xây dựng quy chế phối hợp bảo đảm TTATGT trên đường cao tốc và khai thác, sử dụng dữ liệu dữ liệu hệ thống camera giám sát trên các tuyến cao tốc để xử lý vi phạm TTATGT.

Tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường cao tốc, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phá hiện và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT như vi phạm tốc độ, tránh vượt phần đường, làn đường, dừng xe, đỗ xe không đúng quy định, chuyển làn không có tín hiệu báo trước; vi phạm khoảng cách an toàn; vi phạm nồng độ cồn; đi xe mô tô vào đường cao tốc; chở hàng quá trọng tải...

Đối với công an các địa phương có đường cao tốc đi qua, cần chỉ đạo lực lượng CSGT của địa phương tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các đường nối, đường dẫn đường cao tốc; căn cứ tình hình thực tế, bố trí lực lượng tại các nút giao ra, vào đường cao tốc thuộc địa bàn phụ trách để hướng dẫn, điều tiết giao thông, ngăn chặn và xử lý các phương tiện chở hàng quá trọng tải và các phương tiện không được tham gia giao thông trên đường cao tốc đi vào đường cao tốc.

Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an cấp huyện trên tuyến theo địa bàn tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các vụ việc tự ý phá dỡ rải phân cách, mở đường ra đường cao tốc và hủy hoại các công trình gioa thông công cộng trên đường cao tốc.

Khi có vụ việc xảy ra, phải triển khai ngay lực lượng, áp dụng các biện pháp công tác để giải quyết kịp thời các vụ tai nạn giao thông và các vụ việc gây mất an ninh, trật tự cháy nổ trên đường cao tốc theo quy định.

