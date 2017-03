Bộ Công an yêu cầu xử lý vụ ‘nhập viện sau khi đến công an xã’

(PL)- Bộ Công an đã có văn bản đề nghị giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra, xử lý thông tin trong bài báo “Nhập viện sau khi đến công an xã “làm việc”?” mà báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải.