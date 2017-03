Bộ Công Thương kiểm tra vụ vỡ đập chứa bùn thải quặng

Do hiện trường vụ việc ở trên núi cao và cách TP Vinh (Nghệ An) chừng 150 km, nên đến sáng 13-3 tổ công tác mới tiếp cận được hiện trường.

Được biết tổ công tác trên do ông Tô Xuân Bảo - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) làm trưởng đoàn, ngoài việc phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, sẽ đưa ra biện pháp khắc phục sự cố.



Thân đập trên núi bị vỡ. Ảnh: NTV

Theo báo cáo của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), đập thải Xí nghiệp thiếc Suối Bắc thuộc Công ty CP Kim loại màu Nghệ Tĩnh. Hiện sự cố đã được các đơn vị chức năng kịp thời xử lý.



TKV đang tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan địa phương để thực hiện công tác điều tra, xác định nguyên nhân và tiếp tục khắc phục để giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Đồng thời có biện pháp phòng ngừa, không để các sự cố tương tự xảy ra, nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Như đã đưa tin, sáng 9-3, thân đập chứa bùn thải trên núi Lan Toong (của Xí nghiệp thiếc Suối Bắc, xã Châu Thành) bị rạn nứt rồi vỡ. Việc vỡ thân đập dài khoảng 12 m khiến hàng trăm mét khối bùn thải ở hố thải số 2 chảy xuống lòng sối, lòng sông, gây ô nhiễm.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An cùng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An đã lập tổ công tác lên hiện trường điều tra sự việc. Cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu bùn thải, mẫu nước để xét nghiệm, phân tích.



Sau khi vỡ đập chứa bùn thải quặng, cá người dân ở huyện Quỳ Hợp bị chết. Ảnh: NTV.

Theo Phòng TN&MT huyện Quỳ Hợp, đập trên có sức chứa khoảng 10.000 m3 nhưng lại nằm trên núi ở độ cao khoảng 500 m và thân đập lại đắp bằng đất nên có sức chịu tải kém.



Người dân cũng đang lo ngại nước và bùn thải chứa hóa chất chảy xuống hạ nguồn của dòng suối, lòng sông Nậm Huống gây ô nhiễm và nguy cơ nhiễm kim loại. Hiện ở xã Châu Quang, xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) đã có hàng chục hộ gia đình có cá nuôi bị chết nghi bị ô nhiễm từ nước và bùn thải quặng trên.

Chính quyền đã thông báo với người dân ở ba xã Châu Thành, Châu Cường, Châu Quang không được đánh bắt, sử dụng cá; không sử dụng nguồn nước; không chăn thả, để trâu bò uống nước ở những dòng suối này… cho đến khi có kết luận chính thức vụ vỡ đập.