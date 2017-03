Bộ đội Biên phòng Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng lần 2

Bộ đội biên phòng Nghệ An vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang lần thứ 2. Ảnh: ĐẮC LAM



Hiện nay, BĐBP phòng tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 419 km đường biên giới đất liền tiếp giáp với ba tỉnh của nước bạn Lào (Hủa phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay) và 82 km bờ biển.

Tại buỗi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Túy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An, đọc diễn văn ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Biên phòng Nghệ An, nêu bật những thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và kiểm soát bảo vệ biên giới, vùng biển. Trong đó, BĐBP Nghệ An đã phát hiện, ngăn chặn 31 vụ với 176 đối tượng phỉ xâm nhập vào biên giới tỉnh Nghệ An; tổ chức phục kích và đón lõng bắt 14 vụ/62 đối tượng phỉ xâm nhập qua biên giới vào địa bàn các đồn biên phòng phụ trách… góp phần quan trọng làm tan rã cụm phỉ trên đất bạn. Trong công tác đấu tranh với tội phạm, BĐBP Nghệ An cũng đã xác lập, đấu tranh thắng lợi 27 chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án ma túy lớn...

ĐẮC LAM