Bộ Giao thông vận tải Mỹ ra tuyên bố về chính sách hỗ trợ đi xe đạp và đi bộ

Việc thiết lập các mạng lưới đi bộ và xe đạp kết nối tốt với nhau là một thành phần quan trọng cho cộng đồng dân sinh, và việc thiết kế các mạng lưới này phải là một phần của dự án phát triển được Liên bang trợ cấp.

Tuyên bố đánh giá đi bộ và đi xe đạp thúc đẩy cộng đồng trở nên an toàn hơn, thân thiện với gia đình; tăng cường hoạt động thể chất và sức khỏe; giảm lượng khí thải xe và nhiên liệu sử dụng.

Các cơ quan giao thông vận tải Hoa Kỳ cần lập kế hoạch, lên kinh phí và thực hiện các cải tiến cho mạng lưới đường đi bộ và xe đạp, bao gồm cả kết nối đến các phương tiện vận chuyển công cộng.

Ngoài ra, Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ (US Department of Transportation - USDOT) cũng khuyến khích các cơ quan giao thông vận tải toàn quốc chủ động cung cấp cơ sở hạ tầng thuận tiện, an toàn nhằm tăng cường sử dụng xe đạp và đi bộ cho mọi lứa tuổi, trong đó có những người chưa đủ tuổi lái xe ô tô, những người không thể lái xe ô tô và những người không thích lái xe ô tô.

Chính sách của USDOT là kết hợp cơ sở hạ tầng giành cho đi bộ và xe đạp an toàn và thuận tiện vào các dự án giao thông vận tải. Mỗi cơ quan giao thông vận tải, bao gồm cả USDOT, có trách nhiệm cải thiện điều kiện và cơ hội cho đi bộ, đi xe đạp và để tích hợp đi bộ và xe đạp vào hệ thống giao thông vận tải. Vì rất nhiều lợi ích cho cá nhân và cộng đồng mà đi bộ và đi xe đạp đem lại – trong đó có sức khỏe, an toàn, môi trường, giao thông, và chất lượng cuộc sống – các cơ quan giao thông vận tải được khuyến khích vượt quá tiêu chuẩn tối thiểu để cung cấp các cơ sở hạ tầng an toàn và thuận tiện cho các hình thức giao thông này và nên bao gồm các hành động sau đây:

- Coi đi bộ và đi xe đạp ngang bằng với phương thức vận tải khác: Mục tiêu chính của một hệ thống giao thông vận tải là di chuyển người và hàng hóa một cách an toàn và hiệu quả. Đi bộ và đi xe đạp là phương thức vận chuyển hiệu quả cho hầu hết các chuyến đi ngắn và, tại nơi mà các hệ thống vận tải đa phương thức tồn tại, những chuyến đi không dùng động cơ có thể dễ dàng được liên kết với các phương tiện vận tải công cộng để làm tăng đáng kể khoảng cách chuyến đi. Bởi vì các lợi ích mà đi bộ và đi xe đạp tạo ra, các cơ quan giao thông vận tải cần cung cấp cho chúng các ưu tiên tương tự như đối với các phương thức giao thông vận tải khác. Đi bộ và đi xe đạp không được là điều nghĩ đến sau cùng khi trong thiết kế đường bộ.

- Đảm bảo rằng mọi người ở mọi lứa tuổi và khả năng, đặc biệt là trẻ em được tự lựa chọn hình thức di chuyển cho mình: Các cơ sở hạ tầng giành cho xe đạp và đi bộ cần đáp ứng yêu cầu về khả năng tiếp cận và cung cấp các mạng lưới giao thông và an toàn, thuận tiện, và được kết nối với nhau. Ví dụ, trẻ em nên có các tùy chọn đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường và công viên an toàn và thuận tiện. Những người không hoặc có thể không thích lái xe cần phải được lựa chọn hình thức giao thông an toàn và hiệu quả.

- Thu thập dữ liệu về các chuyến đi đi bộ và đi xe đạp: Cách tốt nhất để cải thiện mạng lưới giao thông vận tải thuộc bất cứ phương thức nào là thu thập và phân tích dữ liệu chuyến đi để tối ưu hóa đầu tư. Dữ liệu về các chuyến đi bộ và xe đạp đang thiếu đối với nhiều cộng đồng ở Mỹ. Khoảng trống dữ liệu này có thể được khắc phục bằng cách thiết lập thu thập thường xuyên thông tin về những chuyến đi không dùng động cơ. Những cộng đồng thường xuyên thu thập dữ liệu đi bộ và đi xe đạp có thể theo dõi các xu hướng và ưu tiên đầu tư để đảm bảo sự thành công của các cơ sở hạ tầng mới. Những dữ liệu này cũng có giá trị trong việc kết nối đi bộ và đi xe đạp với phương tiện giao thông công cộng.

- Cải thiện cơ sở hạ tầng giành cho di chuyển không động cơ khi tiến hành các dự án bảo trì: Nhiều cơ quan giao thông vận tải dành phần lớn kinh phí cho bảo trì, hơn là xây dựng cơ sở mới. Các cơ quan giao thông vận tải nên tìm cách để cải thiện cơ sở hạ tầng giành cho người đi bộ và xe đạp khi làm lại mặt đường và các dự án bảo dưỡng đường bộ khác.

Cam kết và đầu tư về cơ sở vật chất xe đạp và mạng lưới đi bộ được tăng cường có thể giúp đạt được mục tiêu không khí trong lành hơn; các con đường bớt tắc nghẽn; và các cộng đồng an toàn hơn, hiệu quả cao hơn theo chi phí.

USDOT nhận thức rằng cơ sở hạ tầng giành cho đi bộ và đi xe đạp an toàn thuận tiện có thể khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh sử dụng – cơ sở hạ tầng phù hợp trong một cộng đồng nông thôn có thể khác với khu vực đô thị đông đúc. Tuy nhiên, bất kể sự khác biệt về khu vực, khí hậu, và mật độ dân số như thế nào, thì điều quan trọng là cơ sở hạ tầng giành cho người đi bộ và các xe đạp cần được tích hợp vào hệ thống giao thông vận tải.

Tuyên bố của Bộ Giao thông vận tải Hoa Kỳ cũng cho rằng: trong khi USDOT dẫn đầu nỗ lực để cung cấp sự an toàn và thuận tiện cho người đi bộ và xe đạp, thì thành công cuối cùng của chính sách sẽ phụ thuộc vào việc quán triệt và thực hiện chính sách này của các cơ quan giao thông vận tải trên toàn nước Mỹ.

Theo Vũ Đức (website Bộ GTVT/tổng hợp theo www.dot.gov)