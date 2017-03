Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn hộp GPS trên ôtô

Theo đó, phần cứng TBGSHT phải có: bộ vi xử lý, bộ phận ghi, lưu giữ, truyền phát dữ liệu, bộ phận thu nhận thông tin lái xe; sử dụng đồng hồ thời gian thực, đảm bảo khi mất tín hiệu GPS thì TBGSHT vẫn có đồng hồ thời gian hoạt động bình thường; thiết bị phải kết nối được với máy tính hoặc một màn hình để hiển thị các kết quả đo như vận tốc, số lần đóng mở cửa xe… Hộp GPS gắn trên xe phải chịu được va đập, chịu được nhiệt độ ở mức +70oC (dung sai ±3oC), chịu được ẩm và lạnh -10oC (±3oC)… Ngoài ra, hệ thống TBGSHT và hộp GPS trên xe phải thực hiện được các chức năng như ghi, lưu trữ, cảnh báo quá tốc độ quy định; thời gian dừng, đỗ xe; số lần mở cửa trên hành trình; số giờ lái xe liên tục một lần và số giờ lái trong ngày của tài xế… Quyết định có hiệu lực từ ngày 16-5 nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, chủ xe sớm kiểm tra hợp chuẩn TBGSHT và thực hiện việc bắt buộc lắp TBGSHT từ ngày 1-7 với xe container, xe khách liên tỉnh chạy tuyến cố định trên 500 km, xe chở khách du lịch…

L.ĐỨC - H.TUYÊN