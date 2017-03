Bộ GTVT đề xuất: Cấm bán rượu bia tại các bến xe

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi các bộ, ngành đề nghị đóng góp ý kiến vào bản dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ GTVT đề xuất là tăng cường biện pháp quản lý cũng như xử phạt hành vi uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Cụ thể, dự thảo đề xuất ban hành các quy định bắt buộc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất rượu, bia phải đưa các khuyến cáo tác hại do lạm dụng của rượu, bia gây ra trên bao bì của sản phẩm; không quảng cáo rượu, bia trên truyền hình, truyền thanh, báo chí và pano.

Theo dự thảo, sắp tới các bến xe, trạm dừng như thế này sẽ không được phép bán rượu bia. Ảnh: HTD

Dự thảo cũng đề xuất các cơ quan đơn vị, tổ chức ban hành các quy định không uống rượu, bia kể cả liên hoan, tiếp khách trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa; cấm bán rượu, bia tại các bến xe, các trạm dừng nghỉ trên đường bộ, nơi vui chơi giải trí dành cho trẻ em. Đồng thời, hạn chế mở thêm các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu, bia dọc hai bên tuyến đường bộ. Riêng những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có bán rượu, bia phải có trách nhiệm khuyến cáo nguy cơ gây tai nạn nếu người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia.

Đặc biệt, để hạn chế tình trạng người dân uống rượu, bia ở các quán nhậu, sau đó vẫn “vô tư” điều khiển phương tiện tham gia giao thông, dự thảo đề xuất biện pháp lập “chốt”, xử phạt tại khu vực và thời gian có nhiều người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ uống rượu, bia. Dự thảo cũng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an ban hành các quy định để thực hiện việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Riêng với lĩnh vực đường thủy, dự thảo yêu cầu các địa phương chỉ đạo việc kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với tàu, thuyền kinh doanh vận tải khách du lịch không bảo đảm an toàn; các cảng, bến thủy nội địa cho tàu thuyền cho khách du lịch ra vào đón trả khách trái quy định, ngăn chặn, đình chỉ, xử lý nghiêm nếu tiếp tục vi phạm. Trường hợp để xảy ra tai nạn đò ngang do bến đò hoặc phương tiện không đủ các điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, đò ngang không có đủ phao cứu sinh thì chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm.

Văn bản yêu cầu các bộ, ngành hoàn thành sớm việc góp ý để Bộ trình Chính phủ trước ngày 21-6.

THÀNH VĂN