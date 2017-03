Bộ GTVT đóng cửa với ba nhà thầu

Cụ thể, cấm Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới (trước kia là Công ty Cổ phần Bê tông 620 - Bình Minh) tham gia đấu thầu các dự án trong ngành GTVT trong vòng hai năm do công ty này không thực hiện hợp đồng theo quy định. Không xem xét chỉ định thầu cho Công ty Thành An 119 và Công ty Cổ phần Xây dựng Vinashin do yếu kém về năng lực, thi công không đảm bảo tiến độ, không có trách nhiệm trong việc thực hiện hợp đồng.

Quyết định trên được căn cứ trên kết luận thanh tra công tác quản lý, thực hiện các dự án công trình giao thông được thi công từ năm 2009 đến nay của Sở GTVT TP Cần Thơ mà ba nhà thầu trên đã tham gia. Đó là dự án mở rộng đường Quang Trung - Cái Cui; mở rộng quốc lộ 91, đoạn ngã tư Bến Xe - Trà Nóc; đường Thới Thuận - Thạnh Lộc; đường nối Vị Thanh - Cần Thơ, đoạn qua TP cần Thơ.

L. ĐỨC - H.TUYÊN