Bộ GTVT nói kẹt xe tại TP.HCM giảm 90%

Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, trong năm 2012 trên địa bàn cả nước đã xảy ra hơn 36.400 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm người chết 9.848 người, bị thương 38.064 người. So với năm 2011 số vụ TNGT giảm hơn 7.400 vụ (hơn 17%), số người chết giảm 1.647 người (hơn 14%) và giảm 9.527 người bị thương (hơn 20%).

Tình hình trật tự an toàn giao thông tại nhiều địa phương được đảm bảo, đặc biệt có bốn tỉnh thành đều có mức giảm số vụ TNGT, số người chết, người bị thương trên 30% là Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Kiên Giang. Đáng ghi nhận là tình trạng ùn tắc giao thông tại các TP lớn được kéo giảm đáng kể như ở Hà Nội giảm 50%, còn tại TP.HCM giảm khoảng 90%.

Đánh giá những kết quả đạt được, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng ngoài việc nhiều công trình hạ tầng được đưa vào khai thác sử dụng còn có sự tham gia quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng tích cực từ phía người dân.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà ngành giao thông cũng như các địa phương đã đạt được. Tuy nhiên đó là những kết quả bước đầu, chưa mang tính bền vững. “Cụ thể trong mấy ngày nghỉ Tết dương lịch đã xảy ra trên 161 vụ TNGT làm 131 người chết, chỉ cần lơ là thì trật tự an toàn giao thông lại diễn biến phức tạp, TNGT tăng vọt”, Phó thủ tướng dẫn chứng.

Về kế hoạch năm 2013, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, tỉnh thành tiếp tục thực hiện có hiệu quả, giải pháp cụ thể để tiếp tục kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết, bị thương xuống từ 5-10% so với năm 2012, đặc biệt một số địa phương có điều kiện kéo giảm sâu hơn con số trên.

Tổng kết tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã tặng cờ thi đua sáu địa phương và bằng khen cho bảy tập thể và sáu cá nhân; đồng thời Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã tặng cờ 27 đơn vị, bằng khen cho 13 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo QUANG KHẢI (TTO)