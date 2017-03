Bộ GTVT phản hồi về thi công đường gây mất ATGT tại Đồng Nai

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án giao thông nói chung, Bộ luôn chỉ đạo các đơn vị xác định nhiệm vụ trọng tâm phải đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn trên các tuyến đường đang khai thác.



Chỉ thi công khi công tác tổ chức đảm bảo giao thông được chấp thuận



Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định, chỉ thị, hướng dẫn về công tác đảm bảo an giao thông (ATGT), an toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh môi trường (VSMT) trong quá trình thi công xây dựng công trình và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ.

Theo đó, các giải pháp đưa ra gồm: Lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết từng hạng mục công trình với các biện pháp đảm bảo ATGT để hoàn thành dứt điểm từng đoạn; Chỉ cho phép triển khai thi công khi công tác tổ chức đảm bảo giao thông được chấp thuận; Giao các đơn vị Quản lý đường bộ, Nhà đầu tư thường xuyên duy tu, sửa chữa ngay các hư hỏng mặt đường để đảm bảo giao thông.



Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, xử phạt các đơn vị vi phạm công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT.



Riêng đối với các dự án Quốc lộ 1 do mật độ phương tiện lưu thông rất lớn, Bộ GTVT đã thành lập gói thầu hỗ trợ phân luồng, giữ trật tự ATGT, giao Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông địa phương thực hiện. Đồng thời, giao Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện công tác tuyên truyền đảm bảo ATGT.

Dự án cải tạo mặt đường Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương thi công để phấn đấu hoàn thành trước 31/12/2014. Do đặc thù dự án chỉ thảm bê tông nhựa tăng cường trên mặt đường cũ (không mở rộng mặt đường), nên trong quá trình thực hiện, vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trên mặt đường đang khai thác hẹp có xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông trong thời gian ngắn.

Bộ GTVT đã thường xuyên phối hợp với UBND các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai để kiểm tra, giám sát và yêu cầu các Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về tổ chức thi công trên đường bộ đang khai thác, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông thường xuyên nắm bắt, điều tiết, đảm bảo ATGT để kịp thời điều chỉnh biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông cho phù hợp, tránh ùn tắc trong quá trình thi công.

Dự án cải tạo Quốc lộ 20 qua tỉnh Đồng Nai được đầu tư tăng cường mặt đường để phục vụ vận chuyển bôxít với quy mô bề rộng 12m, đang khẩn trương thi công để cơ bản hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2015. Với đặc thù vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ đang khai thác qua nhiều khu vực đông dân cư, đặc biệt khối lượng thảm bê tông nhựa mặt đường rất lớn (gồm nhiều lớp tăng cường), nên công tác đảm bảo giao thông rất phức tạp; công tác sơn, phân làn, hoàn thiện mặt đường gặp nhiều khó khăn.

Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Quản lý đường bộ, Ban Quản lý Dự án thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở Nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện công tác đảm bảo ATGT, VSMT. Đồng thời, trong quá trình khai thác tạm đã chấp thuận cho phép sơn tạm để phân làn đảm bảo giao thông ngay sau khi hoàn thiện từng lớp bê tông nhựa và sẽ hoàn chỉnh vạch sơn, biển báo... theo tiêu chuẩn khi hoàn thành toàn bộ dự án.

Bộ GTVT đã tổ chức làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác đảm bảo ATGT các dự án trên địa bàn tỉnh, đồng thời có công điện gửi các đơn vị (Ban Quản lý Dự án, Nhà đầu tư, các Nhà thầu thi công) yêu cầu:

Đối với Dự án cải tạo mặt đường Quốc lộ 1 và Quốc lộ 20 đoạn qua tỉnh Đồng Nai, nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 23/CT-BGTVT ngày 11/11/2014 của Bộ GTVT về việc tăng cường đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT.



Theo đó, bổ sung thêm các mũi thi công, tổ chức thi công hợp lý từng bên với chiều dài phân đoạn phù hợp để hoàn thành dứt điểm từng đoạn, phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông điều tiết, đảm bảo ATGT, kịp thời điều chỉnh biện pháp tổ chức đảm bảo giao thông cho phù hợp, tránh ùn tắc trong quá trình thi công; rà soát, kiểm tra trên toàn tuyến các đoạn đã thi công bê tông nhựa nhưng chưa sơn phân làn tạm để có kế hoạch triển khai thi công, kịp thời sơn tạm để phân làn giao thông, phối hợp với địa phương rà soát các điểm đóng/mở dải phân cách; thi công lắp đặt rãnh thoát nước, đào mở rộng nền đường đến đâu phải đậy nắp, hoàn trả mặt bằng ngay đến đó, thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; nghiêm cấm để vật liệu thải tràn lan ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân 2 bên tuyến.



Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên, trường hợp vi phạm kiên quyết đình chỉ thi công và yêu cầu khắc phục ngay trước khi triển khai các công việc tiếp theo.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình Quốc lộ 51, Bộ GTVT đã yêu cầu Nhà đầu tư khẩn trương thống nhất với địa phương các vị trí đóng/mở dải phân cách để tổ chức thi công và đảm bảo ATGT hai chiều, hoàn thành tuyến tránh thị trấn Long Thành trước 22/12/2014; khẩn trương hoàn thiện mặt đường bê tông nhựa, lắp đặt dải phân cách, xúc chuyển vật liệu thải, cắt cỏ, đổ đất trồng cây xanh tại các vị trí theo kiến nghị của địa phương để đảm bảo ATGT và mỹ quan đô thị, hoàn thành trước 15/12/2014.



Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai tích cực phối hợp, hỗ trợ giải quyết dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng trước 25/12/2014 để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 tỉnh Đồng Nai đang triển khai gồm 2 dự án: - Dự án BOT Quốc lộ 51 đang trồng cây trên dải phân cách theo thiết kế, Bộ GTVT đã yêu cầu Nhà đầu tư tiến hành ngay việc cắt cỏ, nhổ bụi để đảm bảo mỹ quan đô thị, các vị trí địa phương mới bàn giao mặt bằng yêu cầu Nhà đầu tư hoàn thành trước 22/12/2014. - Dự án BOT cầu Đồng Nai và tuyến 2 đầu cầu đang thi công, trong đó một số vị trí địa phương mới tổ chức cưỡng chế và bàn giao mặt bằng. Nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện mặt đường và các hạng mục còn lại của dự án.





