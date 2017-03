Bộ GTVT: Quốc lộ 1 hỏng nằm trong… kiểm soát!

“Đúng là có một số vị trí mặt đường bị bong tróc, một số đầu cầu bị lún nhưng không đáng kể, chưa gây khó khăn cho giao thông. Nhà đầu tư, nhà thầu đã khắc phục và Bộ GTVT đã yêu cầu họ phải tiếp tục rà soát, kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình” - chiều tối 20-11, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường chia sẻ với báo chí sau một ngày trực tiếp thị sát, kiểm tra các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Pháp Luật TP.HCM các ngày 19, 20-11 từng liên tiếp phản ánh tình trạng hư hỏng nghiêm trọng trên hàng trăm kilomet quốc lộ 1 đoạn đi qua ba tỉnh trên.

Hư hỏng vài ngàn mét vuông đường

. Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, bước đầu Bộ GTVT xác định nguyên nhân của tình trạng hư hỏng trên là do đâu?

+ Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường: Tôi khẳng định tất cả các dự án được đầu tư theo nghị quyết Quốc hội đều đảm bảo tốt chất lượng. Tuy nhiên, có một số vị trí rất nhỏ bị bong tróc do rơi vào những mẻ nhựa không đáp ứng tiêu chuẩn. Chủ đầu tư, nhà thầu đã phát hiện, chủ động khắc phục, diện tích không lớn. Những đoạn có hiện tượng hư hỏng mà báo chí phản ánh là những đoạn ban quản lý dự án, nhà đầu tư sau khi rà soát đã chủ động khắc phục, sửa chữa.

Theo báo cáo, trên tổng số 350 km đường qua ba tỉnh thì diện tích hư hỏng chỉ vài ngàn m2, tương đương 0,18%-0,2%. Tất nhiên chúng tôi phải rút kinh nghiệm nhưng tỉ lệ đó vẫn chấp nhận được vì nằm trong chỉ số cho phép (chỉ số hư hỏng được phép 1%-2%). Chỉ khi hư hỏng trên 3% thì phải tìm ra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế, nhà thầu…

. Thứ trưởng nghĩ gì về việc 2-3 ngày trước, hàng loạt nhà thầu đã ồ ạt cho nhân công vá rất nhiều điểm trên các đoạn quốc lộ mà hôm nay ông trực tiếp kiểm tra?

+ Bộ GTVT thấy rằng phản ánh của báo chí là có cơ sở. Tuy nhiên, hôm nay khi đi kiểm tra tôi không phát hiện ra các chỗ hư hỏng, bởi có lẽ những hỏng hóc đó nhà đầu tư, nhà thầu đã chủ động khắc phục. Vấn đề đặt ra là phải tiếp tục theo dõi để xem có phát sinh hư hỏng nữa hay không.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường thị sát kiểm tra quốc lộ 1 đoạn qua cầu Rọ Tượng thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). (Ảnh chụp ngày 20-11) Ảnh: TẤN LỘC





Công nhân cắt đường vừa thảm nhựa bị hỏng để vá tại đoạn quốc lộ 1 qua xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu (Phú Yên). (Ảnh chụp ngày 18-11) Ảnh: TẤN LỘC

Hiện nay, Bộ đã giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng GTVT rà soát các vị trí đó để xem lại quy trình thi công có vấn đề gì không. Nếu có, phải yêu cầu nhà đầu tư đào lên làm lại. Bộ luôn đặt chất lượng là số một trong dự án này.

. Không lẽ Thứ trưởng không thấy có nhiều miếng vá trên quốc lộ 1 mới vừa làm?

+ Tôi cho rằng những miếng vá đó nằm trong sự kiểm soát của nhà đầu tư, của nhà thầu. Do tỉ lệ nhỏ nên đôi lúc chúng ta cũng phải thông cảm cho nhà thầu. Việc không được thi công liên tục do vướng mặt bằng cũng phần nào làm ảnh hưởng tới chất lượng. Do đó, Bộ đã nâng thời gian bảo hành công trình lên 48 tháng, trong thời gian này con đường có vấn đề gì thì nhà thầu phải chủ động tự bỏ kinh phí khắc phục. Bộ cũng sẽ cho đặt các trạm cân để khống chế xe quá tải lưu thông.

“Các anh cứ tin tưởng”

. Dự án chưa bàn giao nhưng đã xuất hiện hư hỏng, hư đâu vá đó, Thứ trưởng có yên tâm không?

+ Đó là cách hỏi của nhà báo nhưng tôi khẳng định đây là tuyến đường có chất lượng tốt. Sau khi biết rõ nguyên nhân và đã khắc phục rồi thì những vị trí bị hư hỏng sẽ không còn hỏng nữa. Các anh cứ tin tưởng!

. Nhiều nhà thầu, ban quản lý cho rằng áp lực tiến độ quá nhanh khiến thiếu thốn vật liệu, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng công trình…

+ Bất cứ một công trình nào cho dù nhanh hay chậm thì chất lượng vẫn phải được coi trọng hàng đầu. Không phải Bộ GTVT cố rút ngắn tiến độ công trình này, mà để làm nhanh thì chúng tôi chia ra nhiều gói thầu để cùng làm một lúc. Còn đối với vật liệu thì chúng tôi có ba cách để kiểm tra, đó là thông qua trách nhiệm của tư vấn giám sát; thành lập một tổ đặc nhiệm; liên tục kiểm tra tất cả đơn vị trong quá trình thi công.

Trên thực tế, vừa rồi Bộ đã thay thế rất nhiều nhà thầu, ban quản lý yếu kém, các cán bộ chỉ đạo thiếu trách nhiệm. Do đó, có thể nói rằng việc kiểm soát chất lượng đối với tuyến đường này là hiệu quả.

. Bộ GTVT có dám đảm bảo, cam kết chất lượng trước Quốc hội, Chính phủ về chất lượng con đường này không?

+ Tôi khẳng định Bộ GTVT luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Một số vị trí vừa xuất hiện hư hỏng đều đã tìm được nguyên nhân, bản chất để khắc phục. Những hư hỏng đó nằm trong kiểm soát, Bộ GTVT đã lường được trước. Chúng tôi tin tưởng chất lượng con đường không có gì đáng lo cả.

