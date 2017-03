Bộ GTVT ra lệnh ngừng, trạm Tào Xuyên vẫn ngang nhiên thu phí

Sáng 1.10, Trạm thu phí Tào Xuyên vẫn ngang nhiên thu phí bất chấp lệnh ngừng hoạt động từ Bộ GTVT - Ảnh: Ngọc Minh



Theo Ngọc Minh (TNO)

Theo quan sát của PV, vào sáng 1.10, mọi hoạt động của trạm thu phí này vẫn diễn ra bình thường, kể cả hoạt động bán vé tháng cho các phương tiện thường xuyên qua lại.Một hộ dân sinh sống gần khu vực Trạm thu phí Tào Xuyên cho biết, khoảng hơn 6 giờ sáng tại khu vực này đã xảy ra tình trạng ùn ứ phương tiện giao thông trong thời gian ngắn do các tài xế phản đối việc thu phí.“Tôi chạy xe tuyến Hà Trung - TP.Thanh Hóa. Vừa rồi nghe nói Bộ GTVT đã yêu cầu trạm thu phí này ngưng hoạt động từ hôm nay, tưởng là đã thoát nợ, ai ngờ họ vẫn tổ chức thu phí một cách ngang nhiên”, anh Nguyễn Xuân Vũ, một tài xế xe tải bức xúc.Sáng 1.10, trao đổi với PV qua điện thoại, ông Trịnh Tuấn Sinh, Giám đốc sở GTVT Thanh Hóa cho biết: “Trước tình hình trên, tôi đã trực tiếp liên lạc với Bộ GTVT để xin ý kiến, nhưng cho đến thời điểm này (8 giờ 30 phút) vẫn chưa nhận được hướng dẫn cách xử lý từ phía Bộ”.Ông Sinh cũng cho biết, hoạt động của Trạm thu phí tào Xuyên do Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa trực tiếp ký với Bộ GTVT nên Thanh Hóa không có thẩm quyền để yêu cầu trạm thu phí này ngừng hoạt động.Trước đó, vào chiều 25.9, Bộ GTVT cho biết, mặc dù địa điểm thu phí mới (tại thị xã Bỉm Sơn) thay thế cho Trạm thu phí Tào Xuyên (Thanh Hoá) chưa hoàn thành, nhưng phía Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa phải dừng hoạt động từ ngày 1.10. Bộ GTVT cho biết trong trường hợp tỉnh Thanh Hóa muốn kéo dài thêm việc thu phí tại vị trí trạm cũ thì cần có văn bản gửi Bộ GTVT trước ngày 30.9.Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên Online vào ngày 27.9, ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng ngay sau khi có ý kiến của Bộ GTVT về việc chuyển địa điểm trạm thu phí, UBND tỉnh đã nhanh chóng lựa chọn địa điểm và giải phóng, bàn giao mặt bằng (4 làn xe) cho phía Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa.Hiện 4 làn đường còn lại cũng đã được bàn giao cho đơn vị này. Việc cho đến nay trạm vẫn chưa xây dựng xong là do Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa triển khai chậm.“Một số lãnh đạo ban ngành và Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa cũng đã có ý kiến mong UBND tỉnh Thanh Hóa gửi văn bản đề nghị Bộ GTVT kéo dài thời gian thu phí tại trạm Tào Xuyên, nhưng quan điểm của tôi là dứt khoát không làm những việc không thuộc trách nhiệm của mình. UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ không gửi văn bản đề nghị tiếp tục thu phí ở trạm Tào Xuyên”, ông Chiến nói.