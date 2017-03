Bỏ hoang biệt thự triệu đô

Thủ tướng vừa có văn bản yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra và có biện pháp xử lý hàng chục biệt thự tại cụm chung cư Anh Sinh, Mỹ Đình 2 (huyện Từ Liêm) bị bỏ hoang nhiều năm qua. Điều đáng nói, tại nhiều khu vực khác của Hà Nội cũng có hàng loạt biệt thự có giá hàng triệu USD đang bị bỏ hoang.

Biệt thự thành bãi rác

Nằm trên đường Phạm Văn Đồng, khu biệt thự Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm) có vị trí rất “đắc địa” do giao thông thuận tiện, gần các siêu thị lớn, trường học, bệnh viện. Mỗi biệt thự ở đây có giá bán 12-15 tỉ đồng/căn. Do vậy, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy gần 40 biệt thự đã bị bỏ hoang trong nhiều năm.

“Tôi luôn có cảm giác sợ hãi mỗi khi ra ngoài vào buổi tối vì xung quanh mình toàn là nhà hoang. Nhiều kẻ nghiện hút đã lấy một số biệt thự làm nơi tiêm chích ma túy, phóng uế” - anh Nguyễn Thành, sống trong một ngôi biệt thự ở đây, than phiền. Còn ông Nguyến Tiến Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, cho biết: Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh có trên 20.000 m2 đất nhà biệt thự, được xây dựng từ năm 2003, chủ đầu tư là Công ty Kinh doanh Dịch vụ nhà ở Hà Nội (thuộc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội). Toàn bộ những ngôi biệt thự bỏ hoang trong nhiều năm này đều đã có chủ.

Muốn vào các biệt thự này, chủ nhà phải chặt hết “rừng” cây bên ngoài. (Ảnh chụp tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp) Ảnh: HỒ THỊNH

Phía trước một biệt thự bỏ hoang tại khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, quận Hoàng Mai là một bãi rác chui. Ảnh: HOÀNG VÂN

12.300 là số biệt thự từ gần 90 dự án của Hà Nội. Trong đó, Hà Đông là quận có nhiều biệt thự nhất, gần 2.000 biệt thự.

Tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai (là khu đô thị kiểu mẫu duy nhất của Hà Nội) cũng có nhiều biệt thự có giá 25-30 tỉ đồng/căn bị bỏ hoang từ năm 2004. Hiện nay, một căn biệt thự tại khu X2 đã biến thành bãi rác chung của cả khu phố. Chỉ trong mười phút, chúng tôi đã thấy có năm người dắt chó ra phóng uế, đem rác ra xả, còn trên bãi rác kim tiêm vứt đầy. “Cứ vài hôm nhà tôi lại phải ra dọn rác ở khu này, nếu không thì rác ngập ngụa không chịu nổi. Tệ hại hơn, người ta còn vào khu sau nhà phóng uế bừa bãi. Họp tổ dân phố chúng tôi kêu mãi về điểm đen này nhưng không ăn thua” - chủ biệt thự số 31 khu biệt thự Bắc Linh Đàm (bên cạnh biệt thự bỏ hoang trên) bức xúc.

Không thể can thiệp

Về trách nhiệm đối với những biệt thự bỏ hoang, lãnh đạo Ban quản lý dự án Khu vực 2 thuộc Tổng Công ty HUD (chủ đầu tư khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp) cho biết: Công ty chỉ có thể ra văn bản hối thúc các chủ biệt thự đến hoàn thiện nhà, dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên đó là tài sản riêng của người mua, chủ đầu tư không thể can thiệp nếu họ không thực hiện. Ban quản lý khu đô thị Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh cũng cùng quan điểm. Theo đó, hiện toàn bộ khu biệt thự đều đã có chủ, việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng các biệt thự là trách nhiệm của bên mua, ban quản lý chỉ làm nhiệm vụ quản lý chung bên ngoài.

Tuy “gần” những khu biệt thự bỏ hoang nhất nhưng phần lớn chính quyền cấp phường, xã cũng không thể can thiệp. “Việc mua bán biệt thự được thực hiện giữa người mua và chủ đầu tư, phường không thể can thiệp được. Phường cũng đã nhắc nhở ban quản lý dự án yêu cầu người mua hoàn thiện biệt thự. Tuy nhiên, do không được giao quyền trực tiếp xử lý nên ý kiến của phường không tạo được áp lực để chấm dứt tình trạng này” - ông Phùng Trung Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, cho biết.

Lãng phí lớn về đất đai Biệt thự bỏ hoang gây lãng phí lớn về đất đai. Nguồn lực từ đất không được sử dụng có hiệu quả sẽ gây thiệt hại đến sự phát triển chung của xã hội chứ không phải chỉ ảnh hưởng riêng đến một vài người. GS-TSKH ĐặNG HÙNG VÕ,

nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Cần công khai danh tính chủ biệt thự bỏ hoang Theo tôi, nhiều biệt thự bỏ hoang là của quan chức. Họ không có chủ tâm đầu cơ mà mục đích chủ yếu là để rửa tiền, giữ tiền. Không nên lẫn lộn việc bỏ hoang với đầu cơ, vì đầu cơ là mua rẻ, bán đắt khi có thời cơ, bán lấy lợi, quay vòng vốn. Tôi đề nghị cần công khai danh tính của những chủ biệt thự này để tạo sự minh bạch. Ông PHẠM SĨ LIÊM, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam Mảng của giới quý tộc Những người giàu có thích đổ tiền vào biệt thự hơn các mảng nhà đất khác vì an toàn hơn, khi giao nhà thường có ngay giấy tờ. Hơn thế, biệt thự bao giờ cũng có giá hơn tất cả các bất động sản khác. So với thị trường nhà đất trong khu dân cư, nhà liền kề, nhà chung cư, thị trường biệt thự không sôi động bằng. Mảng thị trường này dành cho giới đầu cơ quý tộc, vốn không cần quay vòng nhanh nhưng lại “lên” rất chắc. Ông NGUYỄN MẠNH HẢI, nhà đầu tư bất động sản ở khu Chùa Ngòi, quận Hà Đông

HOÀNG VÂN - TRÀ PHƯƠNG - HỒ THỊNH