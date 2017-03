Bỏ hoang đất tràn lan ở khu kinh tế

Đó là nội dung tại hội nghị về chính sách, pháp luật môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức ngày 1-9.

Cụ thể, tỉ lệ các dự án đã sản xuất, kinh doanh so với số dự án đã đăng ký đầu tư ở các khu kinh tế đạt rất thấp, trung bình chỉ 10%-30%, gây lãng phí đất đai. Nguyên nhân là do xuất đầu tư cao, hạ tầng chưa đồng bộ, giao thông chưa thuận lợi… “Nhiều tỉnh, thành lập khu kinh tế với mục đích để khu này nuôi tỉnh. Nhưng thực tế thì nhiều tỉnh lại đang phải nuôi khu kinh tế do không có tổ chức, cá nhân đến khu này làm ăn. Trong khi đó, dân không có đất để sản xuất, bởi tỉnh đã lấy hàng trăm hecta đất để giải phóng mặt bằng” - ông Mai Xuân Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc Hội, chỉ rõ.

HOÀNG VÂN