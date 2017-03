Bỏ lại hai con nhỏ trên cầu, mẹ nhảy xuống sông tự vẫn

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 11-8, tại cầu Thuận An bắc qua phá Tam Giang thuộc thị trấn Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), một phụ nữ (chưa xác định được danh tính) khoảng 40 tuổi bất ngờ bỏ lại 2 đứa con nhỏ trên cầu rồi gieo mình xuống phá Tam Giang tự vẫn.

Sau khi nhảy xuống phá, người phụ nữ này bơi hơn 50 m thì bắt đầu kiệt sức và chìm dần. Chứng kiến sự việc, anh Nguyễn Văn Thiên (26 tuổi, trú thôn An Hải, thị trấn Thuận An) liền cởi quần áo, mặc áo phao và bơi hơn 40 m ra cứu. Người phụ nữ này đã được cứu và đưa lên bờ trong tình trạng suy kiệt. Hiện công an đang làm rõ sự việc.

VIẾT LONG