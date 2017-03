Bỏ mặc lao động ở xứ người, bố vợ và con rể bị bắt

Thời gian qua nhiều lao động người Nghệ An đã chết vì đi lao động trái phép tại Angola.

Trao đổi chiều 11-1 với Báo Người Lao Động, Đại tá Nguyễn Cảnh Hợi, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh mới có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Mai Văn Lan (trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài trái phép”.

Trước đó, nhận được thông tin tố cáo của một số người dân về hành vi tổ chức đưa người đi Angola trái phép, cơ quan An ninh kinh tế đã tiến hành vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng Mai Văn Lan đã cấu kết với con rể là Nguyễn Minh Thìn (trú phường Nghi Hoa, thị xã Cửa Lò) đã đứng ra nhận tiền của nhiều người lao động rồi tổ chức đưa sang Angola làm việc trái phép.

Sau khi đưa các lao động sang Angola, Thìn đã bỏ mặc người lao động sống vật vã ở nước ngoài. Cá biệt có trường hợp anh Nguyễn Công Nguyên (ở khối Tân Diện, phường Nghi Hòa) đã nộp cho bố con ông Lan 6.000 USD để được sang Angola làm việc trái phép. Sau khi sang Angola, anh Nguyên phải sống lang thang, bị nhiễm sốt rét ác tính rồi qua đời.

Trước đó, liên quan đến hành vi “tổ chức tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, ở lại nước ngoài trái phép” của bố con ông Mai Văn Lan, ngày 11-11-2013, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố, bắt tam giam đối với đối tượng Nguyễn Minh Thìn.