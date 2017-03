Bố mẹ khóa cửa đi làm sớm, bé gái ngủ trong nhà chết cháy

Khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 7/6, tại nhà anh Lương Tấn Toàn (sinh năm 1986) và chị Trần Hoài Thu (sinh năm 1985), khu phố Gia Huỳnh, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà và bé gái 4 tuổi tên Lương Nghi Anh bị chết cháy trong phòng khi đang ngủ.



Theo vợ chồng chủ nhà cho biết, thường ngày vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, anh Toàn chở chị Thu và đứa con trai lớn 5 tuổi ra địa điểm bán dưa hấu của gia đình tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, để bé Nghi Anh còn ngủ tại nhà một mình, sau đó anh Toàn mới quay trở về để trông giữ bé.



Trước khi đi, vợ chồng chủ nhà khóa cửa bên ngoài cho yên tâm. Hôm nay khi chưa kịp quay về thì nhà bị cháy lớn, trong khi bé Nghi Anh đang ngủ, cửa bị khóa ngoài, nên người dân không vào nhà cứu trợ kịp thời. Vụ hỏa hoạn cũng đã làm toàn bộ tài sản của gia đình anh Toàn, chị Thu gần như bị tiêu rụi, ước tính thiệt hại trên 200 triệu đồng.



Nhận được thông tin, lực lượng cứu hỏa Công an huyện Trảng Bàng đã đưa xe chữa cháy đến hiện trường để khống chế cháy lan. Sau 1 giờ ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.



Hiện Công an huyện Trảng Bàng và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh đang phong tỏa hiện trường, điều tra để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.



Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bàng đã đến hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình bị nạn 5 triệu đồng.

Theo Phạm Thanh Tân (Vietnamplus)