Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc Trung Quốc kêu gọi 'chuẩn bị chiến tranh trên biển'

Liên quan đến sự cố thông tin tại các sân bay vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định mọi hành động tấn công mạng cần phải được lên án và trừng trị nghiêm khắc. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã kịp thời triển khai biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn tại sân bay, đồng thời cơ quan an ninh mạng đã vào cuộc để điều tra vụ việc.