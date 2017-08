Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ Trịnh Xuân Thanh

Ngày 3-8, tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, được hỏi về thông cáo của Bộ Ngoại giao Đức liên quan đến Trịnh Xuân Thanh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao VN Lê Thị Thu Hằng nói: “Tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2-8 của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức”.

Hãng tin nước ngoài đề nghị VN đưa ra xác nhận về chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, liệu có phải ông bị bắt khỏi Đức bởi sĩ quan VN hay không, hiện ông đang ở đâu và ảnh hưởng gì đến quan hệ Việt Nam – Đức.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng: Thông báo ngày 31-7-2017 của Bộ Công an đã được báo chí đăng tải, theo đó Trịnh Xuân Thanh đã ra trình diện và đầu thú. Hiện nay các cơ quan chức năng của VN đang tiến hành điều tra. VN luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức.

Ngày 31- 7, Bộ Công an cho biết nghi can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra.

Cụ thể Bộ Công an đưa tin ông Thanh "đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú". Cơ quan An ninh điều tra đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, vào tháng 5- 2015, ông Thanh làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Chiều 16- 9- 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến Hậu Giang thi hành quyết định khai trừ Đảng, tuy nhiên ông Thanh vắng mặt. Tối cùng ngày, Bộ Công an phát lệnh truy nã quốc tế.