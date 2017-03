Bỏ nhà đi "sống tự lập", bé gái 12 tuổi bị bạn chat cưỡng bức

Ngày 11/6, thượng tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội cảnh sát hình sự công an quận 9, TPHCM cho biết, đã bàn giao nghi can Nguyễn Văn Tưởng (24 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu, tạm trú quận Bình Tân) cho công an quận Bình Tân xử lý hành vi "Hiếp dâm trẻ em".