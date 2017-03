Bổ nhiệm 19 người cận ngày về hưu là không sai quy trình

Ông Võ Văn Luận, Chánh Văn phòng và là người phát ngôn của UBND TP.HCM tại cuộc họp báo chiều 27-3.

. Thưa ông, dư luận đang đặt nhiều dấu hỏi xoay quanh thông tin nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Nguyễn Thành Rum đã ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ hai tuần trước khi về hưu (ngày 1-3-2014). Hiện TP đã xử lý vụ việc này như thế nào?

+ Ngay sau khi có thông tin trên, TP đã lập tức kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng và kết quả là việc ký bổ nhiệm 19 cán bộ của ông Rum trước khi về hưu không có gì vi phạm quy định. Tất cả đều đúng quy trình, trình tự, thủ tục. Chỉ có điều những quyết định này được ký trùng vào thời điểm nhạy cảm quá (tức là trong thời gian vụ việc nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - ông Trần Văn Truyền ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm trước khi về hưu) nên dư luận mới lao xao như vậy.

. Dư luận TP cũng bức xúc về sự vụ học sinh Lưu Vĩnh Đạt (ngụ quận Bình Tân, học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 6) bị bạn học bắt cóc, sát hại mặc dù gia đình đã báo cho Công an quận Bình Tân thông tin này nhiều ngày trước đó. Liệu có tắc trách từ phía công an trong trường hợp này không? Và việc xử lý trách nhiệm của Công an quận Bình Tân trong sự vụ này tới đâu rồi?

+ Vụ học sinh bị bạn học bắt cóc rồi sát hại là rất đáng tiếc. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ đạo UBND TP, Công an TP nhanh chóng điều tra vụ án và xử lý trách nhiệm của lực lượng công an về tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về vụ việc trên, đồng thời chấn chỉnh công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trong toàn lực lượng. Trên cơ sở đó Công an TP đã rà soát, xem xét trách nhiệm của các bên liên quan và công an và báo cáo với Chính phủ.

Trong vụ này lực lượng công an không phải tắc trách mà hậu quả xảy ra là ngoài ý muốn. Đương nhiên, để xảy ra hậu quả chết người như vậy là lực lượng công an đã có lỗi, cần phải xem xét xử lý. Hiện Công an TP vẫn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án trên cũng như trách nhiệm của các bên liên quan.

. Trước ý kiến về nguy cơ mất dấu tích Sài Gòn xưa (dấu tích thủy chiến, cảng, xưởng đóng thuyền khu vực Bến Nghé) khi thực hiện thi công dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), UBND TP nhìn nhận và xử lý vấn đề này thế nào?

+ Đối với dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quy hoạch đã có rồi nhưng khi thi công dự án mà phát lộ di tích, chắc chắn TP sẽ làm việc với nhà đầu tư để tìm cách giữ lại chứ không thể dễ dàng san bằng hết được.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được quy hoạch theo hướng trở thành trung tâm tài chính, thương mại của TP. Hiện đã giải tỏa được 90%, phần da beo còn lại đang đẩy mạnh giải tỏa để giao mặt bằng cho các nhà đầu tư. Hiện nay TP đang gặp khó khi kêu gọi đầu tư vào đây do nền kinh tế đang gặp khó khăn. Một số chủ đầu tư đã đăng ký nhưng cũng vì kinh tế khó khăn nên còn chưa tiến hành dự án. TP hy vọng từ năm nay trở đi, khi kinh tế khá dần lên thì khả năng kêu gọi đầu tư sẽ tốt hơn.

GIANG THANH - ÁI NHÂN