Bổ nhiệm giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

(PL)- Tại Hà Tĩnh sáng 6-6, Trung tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Sao - Phó cục trưởng Cục Tham mưu an ninh (Tổng cục An ninh, Bộ Công an) giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Lê Văn Sao 48 tuổi, quê quán huyện Gia Lộc (Hải Dương). Trước đó, ngày 28-5, Trung tướng Trần Bá Thiều - Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân đã công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trần Công Trường thôi chức giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh để đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an). ĐẮC LAM