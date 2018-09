Bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao của Cảnh sát PCCC

Ngày 10-9, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC) vừa tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị. Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC chủ trì lễ công bố.



Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ của Cục Cảnh sát PCCC. Ảnh: BCA

Theo đó, Cục Cảnh sát PCCC đã công bố quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy; công bố và trao các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác tổ chức, cán bộ đối với các đồng chí phó cục trưởng, trưởng phòng và tương đương của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đề nghị các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát PCCC cần khẩn trương đi vào thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới; làm tốt công tác quản lý cán bộ, công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ đảm bảo yên tâm công tác; giữ vững đoàn kết nhất trí trong đơn vị, xây dựng quy chế làm việc, quy trình công tác của đơn vị chặt chẽ; nhanh chóng đưa hoạt động của đơn vị vào ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Đồng thời, các đơn vị nhanh chóng tổ chức rà soát lại các quy định của pháp luật về PCCC, tham mưu đề xuất chỉnh sửa, bổ sung những quy định có liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của các đơn vị Cảnh sát PCCC cho phù hợp với mô hình, tổ chức của lực lượng.

Trước đó, theo Nghị định 01/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC là một những đơn vị cấp cục được giữ nguyên của bộ này.

Tại các địa phương, Bộ Công an quyết định sáp nhập 20 cảnh sát PCCC tỉnh/TP trực thuộc trung ương vào Công an cấp tỉnh. Đến nay, đã có khá nhiều công an các tỉnh đã thực hiện xong việc sáp nhập nói trên, trong đó có: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đồng Nai,…