Bổ nhiệm thêm một phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đại tá Nguyễn Văn Thời (sinh năm 1965, quê quán thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu). Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đại tá Thời từng giữ các chức vụ lãnh đạo Công an thị trấn Long Hải, trưởng Công an huyện Long Điền và trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.



Tại buổi lễ, giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu còn trao quyết định điều động và bổ nhiệm của Tổng cục Chính trị CAND cho Thượng tá Đặng Văn Hồng, Phó Trưởng Công an huyện Tân Thành, giữ chức vụ trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45); Thượng tá Phạm Trọng Luật, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72), giữ chức vụ trưởng Phòng PA72 và Trung tá Lâm Khải Hoàn, Phó Trưởng Công an huyện Tân Thành, giữ chức vụ trưởng phòng Bảo vệ chính trị (PA61).



Cũng tại buổi lễ, Đại tá Đinh Xuân Ngọ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã trao quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí cho Đại tá Vũ Ngọc Tư, Phó Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và Đại tá Dương Quốc Thịnh, Phó Trưởng phòng Chống phản động và chống khủng bố.

Phát biểu chúc mừng, Đại tá Lê Tôi Sủng nói: “Việc bổ nhiệm các đồng chí phó giám đốc Công an tỉnh, trưởng Phòng PC45, PA61, PA72 vừa là vinh dự lớn lao, vừa là nhiệm vụ hết sức nặng nề mà Đảng và ngành giao phó cho các đồng chí.

Trên cương vị công tác mới, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức cùng tập thể Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh và cấp ủy lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh”.