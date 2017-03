Bộ NN&PTNT công bố 69 địa chỉ nông sản sạch an toàn

Sáng nay (5-5), tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã tổ chức họp báo Tuần lễ giới thiệu “Nông sản an toàn” và công bố chương trình “Địa chỉ xanh - Nông sản sạch”. Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám cho biết yêu cầu bức thiết về quyền được tiếp cận nông sản thực phẩm an toàn qua các hoạt động truyền thông, triển khai kế hoạch hành động năm cao điểm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2016 và tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực mới, tiếp thêm sức mạnh cho các chương trình hành động về an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông nghiệp. Chương trình là dịp để Bộ NN&PTNT và các địa phương công bố danh sách các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân đang sản xuất, kinh doanh nông sản đã được cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn trong cả nước.



Các doanh nghiệp, nhà báo, người tiêu dùng tại buổi cống bố 69 địa chỉ nông sản sạch. Ảnh: Đ.TRUNG

Hướng dẫn người tiêu dùng tìm đến những địa chỉ mua hàng tin cậy và lựa chọn những sản phẩm sạch, an toàn thường xuyên cho cuộc sống gia đình. Bộ NN&PTNT cũng đã chính thức công bố 69 địa chỉ cung cấp sản phẩm nông sản đã được xác nhận kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi triển khai đợt cao điểm năm an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám khẳng định: “Địa chỉ xanh sẽ giới thiệu chi tiết toàn bộ các chuỗi, địa chỉ, cửa hàng cung cấp nông sản, thực phẩm an toàn đã được Bộ NN&PTNT chính thức xác nhận trên các cổng thông tin điện tử của các địa phương. Đây là bước khởi đầu trong việc giới thiệu sản phẩm đã được kiểm soát theo chuỗi và là nơi tin cậy để người tiêu dùng tìm cho mình những nông sản an toàn, chất lượng phù hợp với bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình”.

ĐẶNG TRUNG