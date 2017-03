Bộ Quốc phòng họp trực tuyến ứng phó bão số 3

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh chủ trì cuộc họp trực tuyến với lực lượng quân đội để triển khai công tác ứng phó với bão số 3 chiều ngày 16-9.

Theo đánh giá của Trung tâm dự bóa KTTV TƯ, đây là cơn bão mạnh, có tốc độ di chuyển nhanh, vùng ảnh hưởng rộng và diễn biến khó lường.

Báo cáo tại cuộc họp, Trung tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng) cho biết: Vào 10 giờ sáng cùng ngày, Bão số 3 (Kalmaegi) đã vượt qua khu vực Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) cách bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh 360 km về phía Đông – Đông Nam, sức gió mạnh nhất gần tâm bão cấp 13, giật cấp 15-16.

Hiện bão số 3 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, dự kiến khoảng 21 giờ 16-9 bão đổ bộ vào bờ biển Hải Phòng – Quảng Ninh. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc, và đồng bằng Bắc Bộ có mưa lớn từ 200-300 mm, có nơi trên 300 mm. “Bão số 3 mạnh, di chuyển nhanh, đề nghị không chủ quan đặc biệt tại Hải Phòng và Quảng Ninh và vùng núi phía Bắc, cần đề phòng bão vào sớm hơn so với dự báo và ảnh hưởng tới khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Ngoài ra, cần chú ý phương án ứng phó với mưa lớn, ké dài gây ngập lụt, sạt lở đất do hoàn lưu trước và sau bão”, Trung tướng Giang đề nghị.

Sáng cùng ngày, Bộ Quốc phòng đã có điện gửi các cơ quan, đơn vị yêu cầu triển khai các nhiệm vụ ứng phó bão và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn với tinh thần trực chiến 24/24. Trưa cùng ngày, đoàn công tác của Ban chỉ huy PCLB TƯ và UBQG TKCN đã trực tiếp có mặt tại Hải Phòng và Quảng Ninh để chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3.

Ngay trong ngày, Quân khu 3 đã triển khai Sở chi huy tiền phương tại Quảng Ninh để làm nơi chỉ đạo công tác ứng phó bão số 3 cho các tỉnh từ Quảng Ninh – Ninh Bình. Đồng thời các quân khu, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị chủ động tổ chức lực lượng chằng chống nhà cửa, kho tàng, đảm bảo an toàn hồ đập, các điểm dân cư ven biển, xung yếu; cùng địa phương tổ chức kiểm tra, canh trực tại các tuyến đường dân sinh qua ngầm, đập tràn, khe suối.

Tính đến sáng ngày 16-9 đã hướng dẫn di dời cho hơn 3,8 vạn tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản/ 13 vạn người từ Quảng Ninh – Bình Thuận về nơi tránh trú an toàn.

Theo Trung tướng Giang, hiện lực lượng quân đội đã huy động hơn 2,8 vạn chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 1000 phương tiện để tham gia phòng chống bão, trong đó có 505 ô tô, 61 tàu, 32 phà, 48 xe lội nước, 367 xuồng, 5 chiếc máy bay…

Tại tỉnh Quảng Ninh, tới 14 giờ chiều ngày 16-9, gió tại Cô Tô cấp 5-6, giật cấp 7-8. Đang triển khai các mũi di dời tàu, lồng bè thủy sản và dân cư ở các điểm xung yếu. Đã tổ chức di dời hơn 9.100 người trên lồng bè, chòi canh ven biển. Kêu gọi 8.731 tàu thuyền về nơi tránh trú. Hiện công tác di dân vẫn đang tiếp tục, trước 17 giờ sẽ hoàn tất.

Tại Hải Phòng: tổ chức 5 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số bão trên toàn địa bàn. Đã tổ chức di dời 7.547 hộ/ hơn 23 nghìn người người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Kêu gọi 4.225 tàu bè/hơn 1,5 vạn lao động trên biển về nơi tránh trú an toàn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: “Quân đội phải là lực lượng chủ lực cùng với người dân phòng chống bão. Phải coi đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Đề nghị các đơn vị theo dõi sát diễn biến bão, để chủ động ứng phó với bão. Cần tạm dừng các cuộc họp không cần thiết, ứng trực 24/24 để ứng phó bão, coi trực bão như trực chiến đấu”.

Bộ trưởng Thanh, yêu cầu lực lượng biên phòng hoàn tất việc kêu gọi, hướng dẫn cho tàu bè trú tránh bão, đặc biệt việc neo đậu, chằng chống an toàn trong các âu tàu, bến bãi. Các đơn vị sẵn sàng người, phương tiện để hỗ trợ, ứng cứu, khắc phục hậu quả bão. Đặc biệt chú ý hoàn lưu sau bão có khả năng xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, các sự cố về hồ đập.