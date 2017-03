Bờ sông Lam sạt lở, đe dọa đường sắt Bắc Nam

Trao đổi vớiVnExpress, Giám đốc Sở giao thông vận tải Nghệ An, ông Nguyễn Hồng Kỳ cho biết, Sở đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra tình trạng sạt lở này và coi ở mức đángbáo động. "Sở và tỉnh chuẩn bị vật dụng, trang thiết để tiến hành kè tạm bảo vệ điểm sạt lở. Còn về lâu dài, Sở đã tham mưu với UBND tỉnh gửi báo cáo lên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Giao thông xin hỗ trợ 70 tỷ đồng cho Nghệ An khắc phục tình trạng này", ông Kỳ nói.