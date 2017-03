Bờ sông sạt lở uy hiếp hơn 100 hộ dân

Chỉ trong 2 giờ, bờ sông bị sạt lở sâu vào đất liền gần 25 m gây hư hại nghiêm trọng năm căn nhà. Con đường độc đạo ven sông ở đội 5, thôn Long Hồ Thượng cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Hơn 100 hộ dân sống gần khu vực sạt lở đang rất lo sợ.

Theo ông Hà Thành, Phó Trưởng thôn Long Hồ Thượng, từ trước tới nay nơi đây chưa hề bị sạt lở nghiêm trọng như vậy. Nguyên nhân có thể là do tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên sông Hương.

Tại Quảng Nam ngày 6-11, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Bắc Trà My, cho biết: Do lượng mưa trong mấy ngày qua quá lớn nên hồ thủy điện Sông Tranh 2 đã phải xả lũ với lưu lượng 1.200 m3/giây. Việc xả lũ đã gây ngập tại một số nơi ở vùng hạ lưu. Ông Thiệu cho biết thêm, hiện mực nước trên sông Trường đang lên rất cao, gây ngập nặng tuyến đường huyết mạch chạy lên huyện Nam Trà My.

Cùng ngày tại Đà Nẵng, thi thể em Mai Quốc Lập (sinh viên ĐH Y Dược Huế) đã được tìm thấy tại kênh thoát nước đổ ra hồ điều tiết thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Chiều 4-11, Lập từ Huế về thăm nhà và đã bị nước cuốn trôi khi đi bộ qua con đường Yên Thế - Bắc Sơn đang ngập sâu.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Cà Mau đến Quảng Bình có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngoài ra, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển khu vực bắc biển Đông từ ngày 8-11 có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

NHÓM PV