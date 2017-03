Bổ sung thêm nguồn điện cho miền Nam

Ngày 18-9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tổ máy 1 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 có công suất 622,5 MW đã đạt mốc tiến độ hòa đồng bộ lần đầu tổ máy vào lưới điện quốc gia.



Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: TP

Công suất phát cao nhất trong quá trình hòa điện lần đầu bằng nhiên liệu dầu của tổ máy là 150 MW. Hiện tại nhà thầu tiếp tục thực hiện các thử nghiệm theo quy định của hợp đồng và sẽ đưa tổ máy vận hành chính thức vào tháng 12-2016.



Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tăng cường năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội khu vực ĐBSCL, giảm sản lượng điện phải truyền tải từ Bắc vào Nam, giảm tổn thất điện năng, tăng tính an toàn, ổn định, kinh tế cho vận hành hệ thống điện.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 sử dụng nhiên liệu than nhập, công nghệ đốt hiện đại, đảm bảo các chỉ tiêu cao về độ sẵn sàng, hiệu suất, tính ổn định, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường do áp dụng các phương pháp lọc bụi thông qua các thiết bị hiện đại và tiên tiến hiện nay.