Bỏ tiền mua đất hoang

Mua nhà dự án ở Hà Nội - Tháng 1-2010, Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 (Công ty Cienco5) đã ký hợp đồng vay vốn 200 tỉ đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1/5 (Công ty 1/5). Đổi lại, bên cho vay được hưởng quyền ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư vào khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) do Công ty Cienco 5 làm chủ đầu tư. Công ty 1/5 đã không chuyển tiền. Vì vậy, Cienco 5 đã thông báo chấm dứt hợp đồng vay vốn nói trên. Tuy nhiên, Công ty 1/5 vẫn dùng hợp đồng này để huy động vốn từ người mua đất trong dự án với số tiền hàng trăm tỉ đồng. Ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Công ty 1/5. - Gần đây, chủ đầu tư chung cư Megastar Dominium Tây Hồ Tây (Hà Nội) đã bị khách hàng khiếu nại. Sau khi khách ký hợp đồng, đặt cọc và góp vốn theo đợt, hơn 20 hộ dân đã tá hỏa vì hầu hết diện tích nhà bị hụt so với diện tích ban đầu 2-22 m2. Lại nữa, hợp đồng góp vốn được ký kết tháng 7-2009, trong khi đó tháng 12-2009, Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội mới phê duyệt bản vẽ tổng quy hoạch 1/500. Nghĩa là dự án trên đã huy động vốn khi chưa được cấp phép và hoàn thiện xong phần móng. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ciri Xuân Đỉnh - chủ đầu tư Megastar Dominium thừa nhận: Công trình chưa có giấy phép xây dựng. PV tổng hợp