Bỏ trốn trên đường lên huyện

Theo hồ sơ, trong một lần đến chơi nhà bạn, Hoàng biết nhà hàng xóm có nuôi nhiều gà. Sau đó, do túng thiếu, Hoàng nảy ý định trộm gà để bán lấy tiền tiêu xài.

Trộm 22 con gà

Chiều 15-5, Hoàng mang theo bao tải và dây để đi trộm gà. Đến nơi, sau khi quan sát cẩn thận, Hoàng lẻn vào nhanh tay bắt 22 con gà cho vào bao cột lại vác đi. Vừa ra đến cổng, Hoàng bị chủ nhà phát hiện, tri hô. Mọi người ập đến bắt Hoàng giao cho công an xã.

Sau khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, trưởng công an xã quyết định đưa Hoàng lên công an huyện để giải quyết. Thế nhưng trên đường đi, lợi dụng lúc mọi người sơ ý, Hoàng vùng chạy thoát. Hai ngày sau, Hoàng bị bắt lại.

Mặc dù số gà Hoàng bắt trị giá chưa đến 2 triệu đồng nhưng do Hoàng có hai tiền án về tội trộm cắp, lần vi phạm này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên Hoàng đã bị VKSND huyện truy tố tội trộm cắp tài sản.

Có phạm thêm tội?

Tuy nhiên, hồ sơ chuyển qua tòa để xét xử lại nảy sinh tranh cãi về việc Hoàng có phạm thêm tội trốn khi đang bị dẫn giải theo Điều 311 BLHS hay không.

Theo tòa, viện đã bỏ lọt tội trong trường hợp này. Bởi Hoàng sau khi bị bắt quả tang trộm đang bị công an xã giải lên công an huyện thì bỏ trốn. Hành vi này đã đủ cơ sở để cấu thành tội danh trên.

Tuy nhiên, quan điểm của tòa bị viện phản bác. Viện bảo Điều 311 quy định người nào đang bị tạm giam, giữ, đang bị dẫn giải hoặc đang bị xét xử mà bỏ trốn thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. Chủ thể của tội này là những người đang bị giam giữ, đang bị dẫn giải và đang bị xét xử. Việc dẫn giải do cơ quan điều tra hoặc do tòa án ra quyết định. Còn trong trường hợp này Hoàng không phải là người đang bị dẫn giải đúng nghĩa trên. Việc dẫn giải Hoàng không do cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện mà do công an xã thực hiện. Chiếu theo luật thì hoạt động này không theo đúng quy định của BLTTHS. Vì thế hành vi bỏ chạy của Hoàng không cấu thành tội trốn khi đang bị dẫn giải.

Mặt khác theo viện, khách thể xâm phạm của tội này là hoạt động tư pháp mà cụ thể là hoạt động dẫn giải phải được tiến hành theo luật đã định. Người đang bị dẫn giải phải là người đang bị tạm giam và được dẫn giải đến nơi giam mới. Cũng có thể là người chưa bị giam nhưng được dẫn giải đến nơi để thi hành án. Và cũng có thể là người bị tạm giam đang được dẫn đến tòa để xét xử. Còn trường hợp của Hoàng thì không thuộc những trường hợp trên nên không thể khởi tố, truy tố thêm tội.

Phạm thêm tội trốn khi đang bị dẫn giải Theo tôi, trong trường hợp này Hoàng đã phạm thêm tội trốn khi đang bị dẫn giải như tòa nhận định. Bởi căn cứ theo Điều 82 BLTTHS, khi phát hiện người phạm tội quả tang hoặc ngay sau khi thực hiện tội phạm, người phạm tội bị phát hiện thì bất kỳ ai cũng có quyền bắt giữ và giải đến cơ quan công an, VKS hay UBND gần nhất. Như vậy việc Hoàng bị bắt quả tang và bị công an xã áp giải lên công an huyện là một hoạt động tư pháp dẫn giải tiến hành theo BLTTHS. Vì thế hành vi bỏ trốn của Hoàng đã cấu thành tội danh trên. Một thẩm phán Tòa Hình sự TAND TP.HCM

HOÀNG YẾN