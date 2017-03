Bộ trưởng Bộ công an biểu dương, thưởng nóng công an quận 7

Ngày 13-1, công an quận 7, TP.HCM đã bắt giữ Lê Thị Bích Trâm (SN 1989, ngụ huyện Bình Chánh) là nghi can bắt cóc con của chị Nguyễn Thị Minh Tâm tại bệnh viện quận 7, giải cứu cho cháu bé và trao trả cho gia đình an toàn, khoẻ mạnh



Y tá trao trả em bé lại cho gia đình. Ảnh: Hoàng Tuyết



Ngày 14-1, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, gửi Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, và Tổng cục trưởng Tổng cục III và Tổng cục VI Bộ Công an. Đại tướng đã biểu dương thành tích của Giám đốc công an TP.HCM, Tổng cục trưởng Tổng cục III, Tổng cục IV, Công an Quận 7 và đánh giá: “Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích và quyết định thưởng cho Công an Quận 7, TP. Hồ Chí Minh mười triệu đồng trích từ nguồn kinh phí 138 của Bộ”.

Đồng thời Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo: “Công an TP. Hồ Chí Minh cần khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung; đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự của đất nước”.

Thông qua thư khen này, Đại tướng Trần Đại Quang cũng mong muốn cán bộ, chiến sỹ công an TP.HCM tiếp tục phát huy, lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì an ninh của Tổ quốc, vì cuộc sống yên bình và hạnh phúc của nhân dân.

TUYẾT KHUÊ