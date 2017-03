Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng các đơn vị bắt 120 bánh heroin

Trước đó, ngày 29/3/2014, tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cục C47 phối hợp với Cục A70, Cục A71, Công an các tỉnh Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Cục chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan Quảng Ninh bắt 3 đối tượng (trong đó có 1 đối tượng quốc tịch Lào) vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 60 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể và quyết định thưởng mỗi đơn vị liên quan 5 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.



Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ngành liên quan khẩn trương khai thác đối tượng, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.



Trước đó, Đại tướng Trần Đại Quang cũng đã có Thư khen gửi Công an tỉnh Nghệ An về thành tích phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển ma túy lớn tháng 2/2014.



Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt 2 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 60 bánh heroin, 1 xe ôtô và một số tang vật khác.



Đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.



Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo, Công an tỉnh Nghệ An cần tập trung chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương khai thác các đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật; đồng thời tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra làm rõ các vụ án khác, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội./.

Theo TTXVN/Vietnam+