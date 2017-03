Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho hải quan Tân Sơn Nhất

Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Vĩnh - Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dẫn đầu đến thăm và trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.



Được biết, ngay từ đầu năm Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã thường xuyên xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Kết quả chỉ trong sáu tháng đầu năm đã phát hiện và bắt giữ 11 vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy với tổng trọng lượng 1,1 tấn lá “KHAT” có chứa chất ma túy cathinone cực độc; 4 kg cocain, 7,52 kg heroin và 3 kg ma túy đá.

Tại buổi lễ trao bằng khen, Trung tướng Vĩnh khen ngợi tập thể chi cục đã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quyết tâm đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, vượt mọi khó khăn, góp phần không nhỏ trong công tác giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự, an toàn của thành phố.



Lễ đón nhận bằng khen

Đón nhận bằng khen đúng vào dịp kỷ niệm 71 năm ngày thành lập ngành hải quan (10-9-1945 – 10-9-2016), thay mặt tập thể chi cục, đồng chí Đỗ Thanh Quang - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và quyết tâm cùng tập thể chi cục ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là lĩnh vực phòng chống buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy.