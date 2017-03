Bộ trưởng Bộ Công an viếng đám tang bí thư, chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái

10 giờ sáng 19-8, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến viếng đám tang của ông Phạm Duy Cường, Bí thư tỉnh ủy và ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, hai nạn nhân trong vụ nổ súng kinh hoàng tại văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái vào ngày 18-8 vừa qua.



Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

Ngoài Bộ trưởng Tô Lâm còn có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an. Sau khi viếng đám tang, đoàn công tác của Bộ đã vào trụ sở Công an tỉnh Yên Bái để làm việc liên quan đến vụ án.



Đoàn công tác Bộ Công an đến viếng



Tang lễ của ông Ngô Ngọc Tuấn được tổ chức trang trọng tại tư gia



Rất đông cán bộ công an, cán bộ tỉnh và người dân đến viếng









An ninh khu vực được siết chặt

Như tin đã đưa, khoảng hơn 7 giờ sáng 18-8, ông Đỗ Cường Minh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Yên Bái đã vào phòng làm việc của Bí thư Cường, bắn nhiều phát đạn vào người ông này. Sau đó, ông Minh sang phòng của ông Tuấn sát hại ông rồi dùng súng tự sát tại đây.

Cả ba được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Yên Bái, tuy nhiên đều tử vong vì vết thương quá nặng.

Tại cuộc họp báo thông tin chính thức về vụ việc tổ chức vào chiều 18-8, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu cho biết do nghi phạm trong vụ án đã tử vong nên cơ quan công an sẽ không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, tối cùng ngày, Công an tỉnh Yên Bái vẫn quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra việc bí thư tỉnh và chủ tịch HĐND bị bắn tử vong tại nơi làm việc.