Bộ trưởng Cao Đức Phát: Đa số thực phẩm an toàn nhưng nhân dân không biết

Chiều 1-4, sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát đã có phát biểu giải trình.



Một trong những vấn đề được Bộ trưởng giải trình là an toàn vệ sinh thực phẩm. Bộ trưởng cho biết Chính phủ và các bộ, ngành nhận thức rất rõ yêu cầu của người dân, cảm nhận thấy ngay chính từ những người xung quanh mình, chính vì thế nên các bộ, ngành cũng nỗ lực phối hợp với nhau để thực hiện và hiện nay đang thực theo hai hướng:

“Thứ nhất, tập trung kiểm soát kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, kháng sinh. Vừa qua chúng tôi chọn tập trung vào xử lý chất cấm mà dư luận đang bức xúc. Chúng tôi có thể báo cáo với Quốc hội là bước đầu đã khá thành công, đã làm mạnh việc sử dụng, ít nhất là đã triệt được nguồn nhập khẩu vào trong nước và các cơ sở sản xuất thức ăn hầu như, rất ít sử dụng. Bây giờ chỉ có một số trang trại và hộ chăn nuôi lẻ, chúng tôi đang cùng Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an xử lý tiếp, bắt tay vào chấn chỉnh việc sử dụng kháng sinh và buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật” - Bộ trưởng Cao Đức Phát cho hay.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng khẳng định hiện tại sẽ chọn từng việc một và làm triệt để. “Vấn đề thứ hai là đẩy mạnh hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình an toàn, xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và thông báo cho nhân dân biết. Báo cáo với Quốc hội, trong năm tháng vừa qua chúng tôi lấy gần 6.000 mẫu phân tích, số mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép là 5,17 %, số mẫu thịt có dư lượng hóa chất, thuốc kháng sinh, chất cấm vượt mức cho phép là 1,92 %. Như vậy đa số thực phẩm của chúng ta là an toàn nhưng mà nhân dân không biết nên có cảm giác tất cả không an toàn. Vì thế vấn đề rất lớn đang chỉ đạo giúp cho nhân dân biết được và yên tâm tiêu dùng, tiếp tục ngăn chặn sản xuất thực phẩm không an toàn” - Bộ trưởng nói.

Trước Quốc hội, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng cho hay: “Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói với tôi, anh có thể thay mặt cho Chính phủ báo cáo với Quốc hội rằng Chính phủ cam kết sẽ phối hợp nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng cải thiện tình hình, đáp ứng mong đợi của nhân dân” - Bộ trưởng kết thúc phần giải trình của mình.