Bộ trưởng Cao Đức Phát xin lỗi người dân vì diễn đạt không hết ý

Trong buổi làm việc tại trụ sở Bộ NN và PTNT, Bộ trưởng Cao Đức Phát chia sẻ, trước đó ông đã diễn đạt không hết ý về việc thực phẩm an toàn tại diễn đàn Quốc hội khiến người dân cả nước hiểu lầm và bức xúc. Bộ trưởng Cao Đức Phát đã bày tỏ sự mong muốn của mình cũng như sự nỗ lực hết sức của Bộ NN&PTNT trong một thời gian dài để nhân dân cả nước có được thực phẩm an toàn và luôn cam kết yêu cầu của nhân dân.



Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, hiện nay việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm trở thành vấn nạn trong vệ sinh an toàn thực phẩm là rất nghiêm trọng. “Bộ NN&PTNT cũng thấy rõ trách nhiệm của mình liên quan đến vấn đề thực phẩm không an toàn. Cụ thể là hơn 90% người dân họ luôn mong muốn và quan tâm dến vấn đề thực phẩm an toàn” - Bộ trưởng Cao Đức Phát chia sẻ.



Bộ trưởng Cao Đức Phát từng có phát ngôn gây sốc: “Đa số thực phẩm an toàn nhưng người dân không biết”. Ảnh: Lao động

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát bộc bạch: "Xin được phép nói về vấn đề cá nhân, bản thân gia đình chúng tôi cũng tiêu dùng những sản phẩm như mọi gia đình tại TP Hà Nội. Tôi cũng đi ăn cơm tại quán bình dân, cũng vào bệnh viện thăm người thân, cũng ăn cùng các gia đình tại bệnh viện". Bộ trưởng Phát cho biết bản thân gia đình ông cũng có người bị ung thư mất nên ông rất thấm thía nỗi đau mà người dân quan tâm và chia sẻ nỗi đau đối với các gia đình có người bị bệnh.

Bộ trưởng Cao Đức Phát phân trần: "Trước đó trong lời phát biểu của mình thì thời điểm đó tôi muốn nói một ý rằng chúng ta đúng là có thực phẩm vi phạm, cũng có nhiều thực phẩm thực sự an toàn nhưng nhân dân không có thông tin hay không có khả năng phân biệt giữa thực phẩm an toàn hay không an toàn".

Bộ trưởng Cao Đức Phát nói thêm: "Hiện Bộ NN&PTNT đã tổ chức các chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn. Trong đó, chúng tôi tổ chức hướng dẫn người dân nhận biết đâu thực phẩm an toàn, có giám sát, tổ chức kết nối nhà sản xuất với nhà cung cấp. Thực phẩm an toàn phải có đóng dấu nhãn mác chứng nhận. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp 35 tỉnh xây dựng 283 tỉnh, hơn 500 cửa hàng".

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã gửi lời xin lỗi đến người dân cả nước khi phát biểu đã diễn đạt không hết ý nên đã gây ra sự hiểu lầm khiến người dân bức xúc.