Bộ trưởng Công an chỉ đạo xóa tệ nạn tại các lễ hội

(PL)- Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm, chiều 7-2 đã có điện yêu cầu lực lượng công an cả nước thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân dân trong dịp lễ hội đầu xuân.

Theo đó, lực lượng công an các tỉnh, TP tiếp tục thực hiện quyết liệt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm; tập trung đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cướp giật và các tệ nạn xã hội trong các lễ hội.

Công an giữ gìn an ninh trật tự tại lễ hội đền Gióng (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu Ngoài ra, triển khai các phương án hướng dẫn, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực diễn ra lễ hội. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm an toàn cháy nổ tại khu vực lễ hội... Đối với nội bộ ngành, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện chủ trương không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội; không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian, hiệu quả làm việc. Đơn vị, địa phương nào để cán bộ, chiến sĩ vi phạm thì lãnh đạo đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ. TUYẾN PHAN