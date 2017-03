Bộ trưởng Công an khen vụ phá đường dây 70 kg heroin

Trước đó, Cục C45 phối hợp với các cục A69, A71 (Bộ Công an) và Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xăng dầu máy bay. Vụ việc do một số đối tượng là nhân viên hãng hàng không Jetstar Pacific câu kết với đối tượng bên ngoài thực hiện tại địa bàn sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Trong vụ này lực lượng chức năng đã bắt tại chỗ hai đối tượng, thu giữ khoảng 8.000 lít xăng dầu, bốn ô tô tải cùng nhiều tang vật khác… Còn tại Thái Nguyên hôm 17-2, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an bắt quả tang hai người có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 200 bánh heroin với tổng trọng lượng 70 kg, một xe ô tô cùng nhiều vật chứng liên quan.

ĐẶNG TRUNG