Bộ trưởng Công an khen vụ phá đường dây buôn lậu hàng ngàn tấn đường

(PL)- Bộ Công an ngày 9-2 cho biết Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có thư khen gửi Tổng cục An ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an tỉnh An Giang vì đã triệt phá đường dây lớn buôn lậu đường.



Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Bộ trưởng yêu cầu điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm số đối tượng phạm tội và số tiếp tay, bảo kê cho tội phạm nếu có. Đồng thời kiến nghị khắc phục kịp thời các sơ hở trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. ĐẶNG TRUNG