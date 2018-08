Bộ trưởng công an: Vụ Vũ 'nhôm' là bài học đắt giá

Chiều 13-8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho biết nhân dân và cử tri rất bức xúc về tình hình phạm tội có tổ chức liên quan đến một số hành vi vi phạm pháp luật của một số sỹ quan, tướng lĩnh thời gian qua.



ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre)

"Vụ Vũ "nhôm" là một điển hình của việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn Nhà nước trao cho nhằm phạm tội. Sau vụ Vũ “nhôm”, Bộ Công an đã rà soát, kiểm tra xem còn tổ chức kiểu Vũ nhôm hay không? Bộ đã có giải pháp thế nào tránh tình trạng xuất hiện Vũ "nhôm" trong thời gian tới?" - ông Nhưỡng chất vấn.



Thượng tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an) cho hay Vũ "nhôm" có liên quan 5 vụ án mà Bộ Công an đã khởi tố điều tra, và đã đưa ra xét xử vụ thứ nhất về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Trong vụ thứ nhất này, một số tướng lĩnh công an có liên quan, cụ thể 2 tướng công an đã bị xử lý đúng pháp luật.

Theo Bộ trưởng Công an, việc một số người trong Bộ Công an có vi phạm là bài học rất lớn trong công tác quản lý cán bộ. "Đây là bài học rất đắt giá cho lực lượng công an và chắc chắn tới đây sẽ không còn tình trạng các đối tượng, tổ chức lợi dụng chức năng, quyền hạn để vi phạm" - Bộ trưởng Công an khẳng định và cho biết, Bộ đã có giải pháp, không để xảy ra những vụ tương tự như Vũ "nhôm". Nội bộ ngành công an nhân dân đã rà soát, chấn chỉnh tình trạng này.



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm

Khi chất vấn về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao bị phát hiện ngày càng nhiều, ĐB Quách Thế Tản (Hòa Bình) tiếp tục nhắc tới đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Vụ án này cũng liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ cấp cao ngành công an dẫn đến sự bất bình trong xã hội, làm giảm uy tín ngành công an.

ĐB Tản đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục tình trạng này.



Bộ trưởng Công an cho biết đường dây đánh bạc xuyên quốc gia nói trên là vụ án Bộ công an tập trung đấu tranh mất một thời gian dài. Sau đó, Công an Phú Thọ cũng phát hiện một mảng của vụ án này nên Bộ Công an quyết định giao cho Công an Phú Thọ tập trung điều tra và phá vụ án này.

“Trong vụ án này có liên quan đến nội bộ, đây là một bài học xương máu trong lực lượng. Nguyên nhân do cán bộ không chịu rèn luyện, bị sự cám dỗ của đồng tiền, lợi dụng các phương tiện kỹ thuật để có sự bảo kê”- ông Tô Lâm nói và cho biết đã có biện pháp chấn chỉnh, không để tình trạng này tiếp tục xảy ra.

Cũng theo Thượng tướng Tô Lâm, sau vụ án đó, Bộ Công an tiếp tục phá một số vụ án và không còn sự liên quan đến lực lượng công an. Đã đấu tranh triệt phá những vụ án lên tới hàng nghìn tỉ đồng, nhất là mua World Cup vừa qua. "Lực lượng công an đã chấn chỉnh được một bước về những vi phạm của các cán bộ trong lực lượng công an" - Bộ trưởng tái khẳng định..