Bộ trưởng Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng

Trước đó, ngày 15-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng An, Tổng Giám đốc EVN, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Như vậy, Bộ Công thương có 5 thứ trưởng gồm các ông Trần Quốc Khánh, Cao Quốc Hưng, Hoàng Quốc Vượng, Đỗ Thắng Hải và Đặng Hoàng An.



Bộ trưởng Trần Tuấn Anh (trái) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Hoàng An.

Ông Đặng Hoàng An sinh năm 1965 tại Bắc Giang. Ông An tốt nghiệp kỹ sư hệ thống điện tại Đại học Điện máy Plzen (Czech) năm 1988. Sau đó, ông đã hoàn thành chương trình Thạc sỹ Học viện Công nghệ châu Á (AIT – Thái Lan) năm 1997 với chuyên ngành Quản lý hệ thống điện và năm 2004 với chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Ông An có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.



Từ tháng 10-1990 đến 10-1991, ông An là cán bộ Viện Quy hoạch và thiết công nghiệp, Bộ NN&PTT; từ tháng 11-1991 đến 1-1993, ông công tác tại Viện Quản lý khoa học, Bộ KHCN; từ năm 1993 đến năm 2004, ông công tác tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

Từ năm 2004 đến tháng 5-2018, ông An tiếp tục công tác tại EVN và từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Công ty truyền tại điện I, Phó tổng giám đốc và Tổng giám đốc EVN.