Bộ trưởng Đinh La Thăng lại “trảm tướng”

Ngày 21-11, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ GTVT) Phạm Tăng Lộc cho biết đơn vị vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng về việc xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan tới sự cố hư hỏng mặt đường ô tô cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo đó, ông Thăng yêu cầu tạm đình chỉ công tác giám đốc điều hành dự án đường ô tô cao tốc TP.HCM - Trung Lương để làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan tới việc một số vị trí trên tuyến bị hư hỏng cục bộ. Đồng thời, ông Thăng yêu cầu chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận trước đây - chủ đầu tư dự án) bố trí cán bộ thay thế giám đốc điều hành dự án.

Ông Thăng cũng yêu cầu việc kiểm điểm phải nghiêm túc nhằm làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan tới sự cố, đề xuất hình thức xử lý và xử lý theo thẩm quyền những trường hợp không hoàn thành trách nhiệm, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30-11-2011.

Được biết dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương dài 39,8 km nằm trên địa phận ba tỉnh, thành gồm TP.HCM, Long An và Tiền Giang. Ngày 3-2-2010, dự án được đưa vào khai thác tạm thời. Tuy nhiên, gần đây tại Km 26 đến Km 30 qua địa phận tỉnh Long An xuất hiện nhiều ổ gà lớn, gây khó khăn cho các phương tiện qua lại. Trong đó, đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông do phương tiện phải tránh ổ gà. Do đó, cuối tháng 10, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An đã kiểm tra và đã có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long khẩn trương sửa chữa các hư hỏng trên, bảo đảm an toàn giao thông cho các phương tiện qua lại.

THÀNH VĂN