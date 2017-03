Bộ trưởng Giao thông xin lỗi về việc Vietjet Air bay nhầm

"Đây là sự cố nghiêm trọng, uy hiếp trực tiếp đến an toàn bay. Chuyến bay không có hậu quả nào là một điều may mắn. Nhưng chúng ta có may mắn mãi được không?", Bộ trưởng Đinh La Thăng đặt câu hỏi.

Với nhận định này, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Cục Hàng không đánh giá lại điều kiện của hãng hàng không tư nhân Vietjet và không cho phép đơn vị này nhận thêm tàu bay nếu không khắc phục được những lỗi hệ thống. "Thậm chí sau khi rà soát lại, nếu năng lực của hãng không đủ thì cất bớt tàu bay đi", vị tư lệnh ngành giao thông nói. Hiện Vietjet Air có 15 tàu bay và dự định sẽ nhập thêm nhiều chiếc trong các năm tới.

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận định do Vietjet phát triển quá nhanh nên năng lực chuyên môn, đội ngũ nhân lực chưa theo kịp. Ảnh:Thanh Bình

Phân tích sâu hơn về vụ việc, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu nhận định có nhiều lỗi như tiếp viên của hãng biết khách đi Đà Lạt, nhưng suốt chuyến bay không trao đổi gì với phi công về việc này. Cơ trưởng cũng cho máy bay thẳng hướng Cam Ranh và tưởng mình đi đúng đường cho đến khi chỉ còn cách sân bay 5 dặm (khoảng 8 km). Lúc này, tàu bay không thể chuyển hướng được nữa và bắt buộc phải hạ cánh.

Ngoài ra, nhân viên điều độ của hãng thực hiện nhiệm vụ đưa kế hoạch bay cho phi công ngày hôm đó là người học việc, chưa có giấy phép. Do chưa có kinh nghiệm, người này đã không đưa kế hoạch bay cho phi công ký, dẫn đến phi công không có thông tin.

Bên cạnh đó, bên quản lý bay cũng đã có lỗi chậm thông báo tàu bay cất cánh. Theo quy định của ICAO, bên quản lý bay phải phát đi điện văn thông báo cho sân bay ngay lâp tức sau khi tàu bay cất cánh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau khi tàu bay đã cất cánh 28 phút, bên quản lý bay mới thông báo. "Nếu phát hiện nhầm lẫn ra sớm hơn, phi công có thể thực hiện thay đổi đường bay đi Đà Lạt", Thứ trưởng Tiêu nhận định.

Với những nhận định trên, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận định Cục Hàng không cần tăng cường giám sát với Vietjet Air. Theo Bộ trưởng, do hãng hàng không tư nhân này có quy mô phát triển nhanh nên trình độ năng lực chuyên môn, đội ngũ nhân lực chưa theo kịp. Theo Bộ trưởng, với mô hình như thế phải đưa ra chế tài kiểm soát đặc biệt, thậm chí giám sát hàng ngày.

Trao đổi tại cuộc họp, Tổng giám đốc Vietjet Air - Nguyễn Thị Phương Thảo một lần nữa đưa ra lời xin lỗi hành khách và lãnh đạo ngành giao thông về sự cố nêu trên, cam kết không để tái diễn. Đại diện hãng cũng cam kết chấp hành cách hình thức kiểm soát của lãnh đạo ngành giao thông và cho biết đã tiến hành kiểm điểm và cho thôi việc một số cá nhân có liên quan.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đề nghị khiển trách Cục trưởng Cục Hàng không do "báo cáo chậm và có hiện tượng bưng bít thông tin". Người đứng đầu ngành Giao thông cam kết có hình thức kỷ luật cao hơn nếu những sự cố tương tự lặp lại.

Theo Thanh Bình (Vnexpress)