Bộ trưởng GTVT nhận yếu kém của ngành

Đường sắt khó chia lợi ích hơn? ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) cho rằng từ năm 1936, Việt Nam đã là một trong những nước có hệ thống đường sắt hoàn thiện nhất ở châu Á nhưng giờ tụt hậu do nhận thức không đầy đủ. “Quốc hội từng bác xây dựng đường sắt cao tốc Bắc-Nam nhưng vẫn khẳng định cần thiết phải sớm có một đường sắt hoàn thiện, tốc độ cao… Vậy tám năm qua hầu như giẫm chân tại chỗ, phải chăng đầu tư làm đường bộ dễ chia sẻ lợi ích, trong khi đường sắt đầu tư lớn…” - ông hỏi. Thừa nhận hạ tầng đường sắt đã lạc hậu xa các nước do tham mưu kém nhưng giải pháp nâng cấp vẫn còn bí, ông Thể xin nhận trách nhiệm với những gì đang diễn ra. “Sẽ trình đề án đường sắt Bắc-Nam tốc độ cao vào năm 2019” - ông nói. Không tán thành với nhận định ngành đường sắt tụt hậu là do tham mưu kém, ĐB Dương Trung Quốc cho rằng ngành đường sắt gần như bị bỏ rơi vì không mang lại lợi ích cho các nhóm… Trả trạm BOT về tên gọi cũ Báo cáo trước Quốc hội, ông Nguyễn Văn Thể nói tiếp thu ý kiến dư luận, Bộ đang nghiên cứu sửa đổi tên gọi “trạm thu giá” để trình Chính phủ. Phát biểu ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Việc này không cần nghiên cứu, trình. Tôi thấy Bộ GTVT cứ dùng lại tên gọi cũ là trạm thu phí là được, vì tên gọi này đã đúng bản chất”.