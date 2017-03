Bộ Trưởng Thăng: Bán xe máy phải tặng hai mũ bảo hiểm

Cũng theo ông Đinh La Thăng, việc tặng kèm mũ bảo hiểm, găng tay, bó gối... cho người mua là cách giúp họ đảm bảo được an toàn khi tham gia giao thông.

Theo Bộ trưởng Thăng, năm 2014 số người chết do tai nạn giao thông giảm mạnh so với các năm. Tuy nhiên, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của cộng đồng xã hội. Về kinh tế, mỗi năm tai nạn giao thông gây thiệt hại từ 40.000 đến 60.000 tỉ đồng. Điều quan trọng hơn là tai nạn đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho gia đình và xã hội.



Lễ ký kết chương trình phối hợp hưởng ứng năm an toàn giao thông Việt Nam 2015. Ảnh: VIẾT LONG

Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan chức năng Chính phủ Việt Nam nghiên cứu các chiến lược nhằm đảm bảo an toàn giao thông đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Cụ thể, nghiên cứu đảm bảo sự hài hòa giữa cách thức vận tải xe máy với phương thức vận tải khác: "Vì trên 70% tai nạn giao thông do xe máy gây ra, nếu chúng ta đưa được giải pháp thực hiện chiến lược phát triển hài hòa các phương thức vận tải, cũng như chiến lược phát triển xe máy phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Việt Nam trong đảm bảo an toàn giao thông chung là điều rất cần thiết".

Ngoài ra, hiệp hội cần phối hợp với cơ quan chức năng của Việt Nam nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy chuẩn xe máy để áp dụng điều kiện Việt Nam, đặc biệt là vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, hiệp hội phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cụ thể hóa lộ trình kiểm soát khí thải xe máy của Việt Nam: "Hiện Việt Nam có 43 triệu xe máy (chiếm 85% phương tiện giao thông), mỗi năm tăng 3 triệu. Trong đó, xe máy cũ và mới đều tồn tại thì phải đưa ra lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và túi tiền của người dân...".

Ông Thăng cũng đề nghị hiệp hội phải coi tính mạng của khách hàng trên hết: "Phải thống kê xe của hãng nào gặp tai nạn nhiều nhất để người dân biết. Qua đó họ có thể chọn sử dụng hãng xe nào an toàn nhất...".