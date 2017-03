Bộ trưởng Thăng đề nghị công an bảo vệ đăng kiểm viên

Cần có biện pháp bảo vệ đăng kiểm viên chống tiêu cực. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Giải thích về lý do trên, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, trong thời gian vừa qua, cán bộ, đăng kiểm viên ở một số địa phương khi thực hiện đúng quy định đã bị nhiều đối tượng đe dọa, gây sức ép sau khi Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đang chỉ đạo quyết liệt lực lượng đăng kiểm thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, kiên quyết ngăn chặn những phương tiện không đủ điều kiện “lọt” qua khâu đăng kiểm để tham gia giao thông, dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn giao thông.Dẫn chứng, ngày 25/4 vừa qua, một cán bộ của Trung tâm Đăng kiểm 5005V (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bị một nhóm đối tượng hành hung.“Từ những hiện tượng trên cho thấy, cần phải có những biện pháp cần thiết để bảo vệ đội ngũ cán bộ đăng kiểm nói chung và đặc biệt là cán bộ đăng kiểm cương quyết nói không với tiêu cực,” Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định.Do vậy, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc, Công an các quận, huyện tăng cường tuần tra, tại khu vực các Trạm đăng kiểm đóng trên địa bàn; cử cán bộ trực tiếp làm việc với các Trung tâm đăng kiểm để có phương án bảo vệ an ninh, trật tự và sự an toàn của các cán bộ làm việc tại Trung tâm đăng kiểm.Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền vân động các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, lái xe, các tổ chức, cá nhân liên quan tới thiết kế, chế tạo phương tiện vận tải thực hiện và chấp hành tốt các quy định của pháp luật liên quan đến bảo đảm toàn kỹ thuật phương tiện và trật tự, an toàn giao thông đường bộ./.

Theo Vietnam+