Bộ trưởng Thăng dọa “trảm” Phó Tổng Giám đốc dự án Quốc lộ 3 mới

Một đoạn tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã được đưa vào khai thác tạm thời. (Ảnh: Huy Hùng/TTVN)

Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên khởi công từ tháng 11 năm 2009 và được thông xe kỹ thuật ngày 18/1vừa qua với tổng chiều dài 63,8km đường đi qua 3 địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên trong đó có 18 cầu trên tuyến chính với tổng chiều dài 2,7km, 15 cầu vượt đường ngang.



Dự án có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản với tổng số hơn 6.600 tỷ đồng và vốn đối ứng Việt Nam là 3.340 tỷ đồng.



Quốc lộ 3 mới có mục tiêu giảm ách tắc và tai nạn giao thông, giảm thời gian chi phí vận chuyển, nâng cao tốc độ chạy xe, đặc biệt đẩy mạnh giao thương giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận.

Tại buổi họp khẩn nhằm giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông và đẩy tiến độ thi công hoàn thiện nốt các hạng mục của dự án Quốc lộ 3 mới vào chiều 23/6, đánh giá thực trạng trên tuyến, đại diện các cơ quan, đơn vị của tỉnh Thái Nguyên và Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, các loại phương tiện xe tải, ôtô, xe máy, thô sơ vẫn “phớt lờ” chốt cảnh báo của Công ty Cổ phần quản lý và đầu tư xây dựng Công trình giao thông 238 lưu thông vượt qua dải phân cách giữa của Quốc lộ 3 mới hoặc chăn thả gia súc trên đường, gây nguy hiểm và tiểm ẩn tai nạn giao thông cao, đặc biệt là vào ban đêm.Theo ông Nguyễn Văn Thuấn, Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Bộ Giao thông Vận tải), trong 6 tháng đầu năm 2014, riêng trên đoạn đường này đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, chủ yếu là người điều khiển xe máy.Báo cáo về tình trạng khai thác, ông Lưu Việt Khoa, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 2 cũng cho biết, hiện còn 8 cụm thuộc dự án không triển khai được thi công đóng rào ray; trên đoạn tuyến, tại các vị trí cống chui, đường ngang, nhiều nút giao như, nút giao bằng Phổ Yên và Nhà máy Samsung không hoàn thiện được hệ thống đường gom và cống chui… do đoạn tuyến qua khu vực Thái Nguyên chia cắt đến 13 khu dân cư, đường gom được bố trí trong thiết kế kỹ thuật không đủ; nhà thầu (Cienco 8) không hoàn thiện dứt điểm đường gom thuộc công địa thi công.Cũng theo vị Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2 này, tổng chiều dài đoạn tuyến bị hằn lún vệt bánh xe phải sửa chữa là 2,8 km với nguyên nhân chủ yếu do xảy ra tình trạng xe chạy trùng phục (xe chạy đi chạy lại liên tục cùng một điểm), cộng thêm thời gian đầu thông xe chưa kiểm soát được các xe tải nặng vào các khu công nghiệp Yên Bình, Samsung do chưa có trạm cân xe…“Hiện nhà thầu đã thảm được 900m mặt đường và cào bóc được 1,3 km. Dự kiến đến 29/6, tư vấn sẽ báo cáo đề xuất phương án xử lý cụ thể để báo cáo lên Bộ Giao thông Vận tải,” ông Khoa cho hay.Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chỉ trích Ban quản lý dự án 2 không đẩy nhanh hoàn thành nốt các hạng mục còn lại của dự án.“Nếu không hoàn thành xong trước 31/7, tôi sẽ cách chức ông Khoa (ông Lưu Việt Khoa, Phó Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2-PV), không thể để tình trạng đường cao tốc mà trâu bò lên ăn cỏ giữa đường, đường ngang thì bung bét,” Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định.Bên cạnh đó, người đứng đầu ngành giao thông cũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải xử lý, vá mặt đường phải làm triệt để, không được “vá chằng vá đụp” vì đây là đường mới nên vá phải đẹp và chất lượng.Song song đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên phải lo hoàn thành giải phóng mặt bằng để các nhà thầu hoàn thành tiến độ toàn dự án vào 31/7. Tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an phải tuyên truyền, phổ biến đến từng người dân để chấm dứt tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông trên tuyến như hiện nay. Đặc biệt, các lực lượng liên ngành phải phối hợp để xử lý thật nghiêm các trường hợp cố tình phá hoại công trình, tài sản quốc gia như tháo trộm bulong, làm hỏng ray phòng hộ…./.