Bộ trưởng Thăng ra 'tối hậu thư' cho cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Vị trí vết nứt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: VEC)

Theo đại diện các cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án, nguyên nhân gây ra vết nứt là do bất thường về địa tầng tại mặt cắt địa chất ở trung tâm cung trượt (km83+025), do đất trượt trên mặt đá nghiêng, đáy khối trượt xuất hiện ở khu vực tiếp giáp giữa đất yếu và đá gốc, làm mất ổn định, gây ra nứt mặt đường.



Về giải pháp, Bộ trưởng Đinh La Thăng đồng ý phương án đắp bệ phản áp như đề xuất của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)-chủ đầu tư dự án đồng thời yêu cầu kiểm tra lại toàn tuyến, nếu nghi ngờ có hiện tượng nứt mới, phải khảo sát, đánh giá để có hướng khắc phục ngay.



“Trong quá trình xử lý phải có biện pháp bảo vệ mái taluy khỏi nước mưa và quan trắc chuyển vị ngang, tốc độ lún của nền đường để xử lý kịp thời và bảo vệ sự ổn định của nền đường. Hạn chế tối đa việc ảnh hưởng của các thiết bị thi công đối với khu vực chân taluy nền đường,” người đứng đầu ngành giao thông yêu cầu.





Các vị trí lún đều được lắp dựng biển thông báo. (Ảnh: VEC)

Liên quan đến kinh phí xử lý, mới đây, nhà thầu Keangnam (Hàn Quốc) đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ nhanh chóng khắc phục lún nứt trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai. Ông Jang Hae Nam Tổng Giám đốc tập đoàn Keangnam tại Việt Nam cũng thừa nhận thời gian qua Tập đoàn có khó khăn về huy động vốn lưu động và chưa có kinh nghiệm trong huy động nhà thầu phụ nên đã để chậm tiến độ dự án.“Là nhà thầu chính, chúng tôi xin nhận trách nhiệm và cam kết nhanh chóng tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Đây là một bài học kinh nghiệm cho tập đoàn, những sai lầm tương tự chắc chắn sẽ không bao giờ Keangnam lặp lại. Sự cố nứt hỏng là do yếu tố kỹ thuật, Keangnam sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và chi phí tài chính, sớm khắc phục sự cố này,” Tổng Giám đốc Keangnam khẳng định.Ngày 17/10 vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã có báo cáo Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ về sự cố lún nứt trên cao tốc dài nhất Việt Nam trong đó khẳng định đây là sự cố kỹ thuật đáng tiếc, khách quan, xảy ra ngoài sự kiểm soát của chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu.Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, mặc dù, chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu đã tính toán xử lý ngay trong quá trình thi công với hệ số an toàn nhất, nhưng cũng không lường hết sự phức tạp của nền địa chất có biến đổi bất thường nên đã lắp dựng hệ thống quan trắc, theo dõi trong quá trình khai thác để xử lý khi có sự cố xảy ra.“Mặt khác, đây là gói thầu được triển khai chậm hơn các gói thầu khác của dự án do thiếu vốn nên các bên đã lựa chọn giải pháp quan trắc, theo dõi bù lún trong quá trình khai thác nhằm tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và đưa gói thầu vào khai thác đồng bộ với các gói thầu khác nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án,” báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ.Nhằm khắc phục sự cố này, Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các bên liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng các giải pháp nhằm giải quyết triệt để vết nứt, bảo đảm chất lượng và ổn định lâu dài cho công trình.

Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai dài 245km được chia làm 8 gói thầu xây lắp từ A1-A8 và được thông xe vào ngày 21/9 vừa qua nhưng đã xảy ra hiện tượng lún theo hình vòng cung, trên hướng từ Lào Cai về Hà Nội. Một số đoạn tuyến cũng bị lún tại các gói thầu A2, A3 và A4.



Theo đại diện VEC, còn 10 vị trí cần tiếp tục theo dõi đất yếu/lún trong quá trình khai thác để hoàn thiện khi các đoạn nền đất yếu này đã ổn định, tắt lún tập trung trên các gói thầu A2, A3 và A4. Cụ thể như tại Km33, Km44, Km46 (gói thầu A2), Km49, Km50, Km77, km79 (gói thầu A3); và Km82+500-Km83+500, Km89 (gói thầu A4).



“Trước khi thông xe toàn tuyến, các vị trí này đều được lắp dựng biển thông báo đoạn đường theo dõi đất yếu/lún,” đại diện VEC khẳng định.



Vết nứt có chiều dài 73m tại Km82+997-Km83+070, thuộc gói thầu A4 trên dự án cao tốc Nội Bài-Lào Cai được thực hiện bởi Tư vấn thiết kế OC của Nhật Bản, nhà thầu Keangnam của Hàn Quốc thi công và Tư vấn giám sát là Getinsa của Tây Ban Nha.



Theo VIỆT HÙNG (VIETNAM+)